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POLİTİKA

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sadece köstek olmanın derdinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İran kaynaklı doğal gaz sorunundan Türkiye'yi sorumlu tutmasına tepki gösterdi. Bakan Varank, "Biz her alanda olduğu gibi enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları sadece köstek olmanın derdinde." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Varanktan Kılıçdaroğluna tepki: Sadece köstek olmanın derdinde
​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Mobilya Fuarı açılış programına video konferansla katılarak konuşma yaptı.

"Ana muhalefetin liderine bir çift söz söylemek istiyorum. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu aklınca bir takım açıklamalar yapmış." diyen Bakan Varank, "Enerji konusunda maalesef dışa bağımlı olduğumuz herkesin malumu. Buna rağmen, ülkemizin enerji tedariğini çeşitlendirmek için attığımız her adımda kendisi ve partisi bizim karşımıza dikildi." ifadelerini kullandı.

​Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sadece köstek olmanın derdinde
OYNAT 01:57
​Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sadece köstek olmanın derdinde
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İran kaynaklı doğal gaz sorunundan Türkiye'yi sorumlu tutmasına tepki gösterdi. Bakan Varank, 'Biz her alanda olduğu gibi enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları sadece köstek olmanın derdinde.' ifadelerini kullandı.

"SADECE KÖSTEK OLMA DERDİNDE"

"Enerji santralleri yapıyoruz, şantiyeleri basıp, yaptırmayız diyorlar. Akkuyu’da nükleer enerji yatırımı yapıyoruz, yaptırmayız diyorlar. Doğal gaz araması yapan gemilerimiz Doğu Akdeniz’deyken, ne işimiz var Libya’da diyorlar." açıklamasında bulunan Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gidin araştırın, Saros körfezinde yapacağımız LNG terminaline kim karşı çıkmış. O işi engellemek için CHP milletvekilleri neler yapmış. O terminali bitirmiş olsaydık belki bugün bu sorunu hiç yaşamayacaktık.

Şimdi utanmadan sıkılmadan, İran kaynaklı bir sorun yaşadığımızda açıklama yapıyorlar. Biz her alanda olduğu gibi enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken, bazıları sadece köstek olmanın derdinde. Ben bu art niyetli zihniyeti milletimize havale ediyorum."

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