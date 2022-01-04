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POLİTİKA

Gazeteci Emre Özpeynirci sert kayaya çarptı: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tokat gibi 'Bor mobil' cevabı

Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabından, Bor mobil araçla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bulunduğu bir fotoyu paylaşarak "Bu araç neden hiç bir geliştirme yapılmadan her yıl yeniden yeniden sahaya sürülüyor" sözleriyle algı yapmaya çalıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan, Emre Özpeynirci'ye tokat gibi yanıt geldi. Bakan Varank "Çünkü o araç ticari bir ürün olarak değil, bilim fuarlarında/bilim şenliklerinde gençlere farklı yakıt pili teknolojilerini öğretmek için sergileniyor. Belli ki sizin gibilere özel açıklama yapmak lazım. Yoksa gençler sizden çok daha kolay anlayabiliyor" dedi.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Gazeteci Emre Özpeynirci Sert Kayaya Çarptı: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varanktan Tokat gibi Bor mobil Cevabı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin algı çalışması sert kayaya çarptı. Bor mobil ile ilgili yanlış bilgiler üzerinden bir paylaşımda bulunan Özpeynirci'ye cevabı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi.

Emre Özpeynirci.
Emre Özpeynirci.

'ANLAMADIĞIM NOKTA' DEDİ AMA...

Özpeynirci "Yaklaşık 10 yıldır hemen hemen her sanayi ve enerji bakanının test ettiği 'Bor Mobil' isimli borla çalışan prototip bir aracımız var. Anlamadığım nokta bu araç neden hiç bir geliştirme yapılmadan her yıl yeniden yeniden sahaya sürülüyor. Not: İlk foto 2012 son foto 2021..." diyerek bir paylaşımda bulundu.

'SİZİN GİBİLERE ÖZEL AÇIKLAMA YAPMAK LAZIM!'

Bu algı paylaşımının ardından Bakan Varank "Çünkü o araç ticari bir ürün olarak değil, bilim fuarlarında/bilim şenliklerinde gençlere farklı yakıt pili teknolojilerini öğretmek için sergileniyor. Belli ki sizin gibilere özel açıklama yapmak lazım. Yoksa gençler sizden çok daha kolay anlayabiliyor!" sözleriyle Özpeynirci'ye konu hakkında yanlış bilgilere sahip olup yorumda bulunduğunu hatırlattı.

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