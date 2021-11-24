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İSTANBUL

Kaza geçiren gazetecinin yardımına Bakan Varank koştu

Bloomberg muhabiri Fırat Kozok, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Kozok, kaza sonrasında bir minibüsün yanına yanaştığını ve şoför koltuğunda ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bulunduğunu aktardı. Paylaşıma göre Varank, Kozok'u evine kadar bıraktı. Olay sosyal medyada büyük ilgi ve takdir topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaza geçiren gazetecinin yardımına Bakan Varank koştu
Mustafa Varank - Fırat Kozok

Bloomberg muhabiri Fırat Kozok, geçirdiği trafik kazası ve sonrasında yaşananları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.

  • Paylaşıma göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yolda kaza yapan aracın sürücüsü Kozok'u minibüsüne alarak evine bıraktı.

"Samimiyet ve doğallık için teşekkürler"

Kozok, "Akşam bir kaza geçirdim, yol kenarında beklerken kendi kullandığı minibüsle yanaştı, beni alıp evime kadar bıraktı. Samimiyet ve doğallık için teşekkürler" ifadelerini kullandığı gönderisine bakan ile çektirdiği fotoğrafı da ekledi.

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