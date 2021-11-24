Kaza geçiren gazetecinin yardımına Bakan Varank koştu

Bloomberg muhabiri Fırat Kozok, geçirdiği trafik kazası ve sonrasında yaşananları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.

Paylaşıma göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yolda kaza yapan aracın sürücüsü Kozok'u minibüsüne alarak evine bıraktı.

"Samimiyet ve doğallık için teşekkürler"

Kozok, "Akşam bir kaza geçirdim, yol kenarında beklerken kendi kullandığı minibüsle yanaştı, beni alıp evime kadar bıraktı. Samimiyet ve doğallık için teşekkürler" ifadelerini kullandığı gönderisine bakan ile çektirdiği fotoğrafı da ekledi.

Akşam bir kaza geçirdim, yol kenarında beklerken kendi kullandığı minibüsle yanaştı, beni alıp evime kadar bıraktı:) Samimiyet ve doğallık için teşekkürler @varank pic.twitter.com/vzRLKRKsQX — Fırat Kozok (@FiratKozok) November 24, 2021