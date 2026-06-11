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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA 2026! TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi, serbest mi kalacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA 2026! TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi, serbest mi kalacak?

11:5711/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Yatırımcılar, mevduat sahipleri, kredi kullanmayı planlayanlar ve iş dünyası, Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak karara odaklanırken, gözler haziran ayı toplantı takvimine çevrildi.

Ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olan TCMB faiz kararı için beklentiler şekillenmeye başladı. Enflasyon görünümü, döviz piyasalarındaki hareketlilik ve küresel merkez bankalarının adımları yakından izlenirken, haziran ayı PPK toplantısından çıkacak karar merak konusu oldu.

2026 HAZİRAN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

2026 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 11 Haziran 2026 tarihinde yapılacak. Karar, 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Ankete göre katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40,00 olmuştur. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,00 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB 2026-2027 TOPLANTI TAKVİMİ

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

21 Ocak 2027

18 Mart 2027

22 Nisan 2027

10 Haziran 2027

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#merkez bankası faiz
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