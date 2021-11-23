Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Dersi can kulağıyla dinliyordu, Kur'an'ı çok güzel okurdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Müzekka Gürbüz, 1950'li yılların sonunda İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu, daha sonra Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdiğini söyledi.

Ardından mezun olduğu lisede öğretmenlik yaptığını aktaran Gürbüz, İmam Hatip Lisesi'ne öğrenci alımlarının bu dönemde imtihanlarla yapıldığını kaydetti.

"Hepsi bugün vazife başında"

Birçok başarılı öğrencisinin devlet kademelerinde görev aldığını dile getiren Gürbüz, "Talebelerimizin hepsi aşağı yukarı çalışkan çocuklardı, hepsinden memnunduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arkadaşları hakikaten terbiyeli, çalışkan çocuklardı. Hepsi bugün vazife başında" dedi.

Gürbüz, öğrencilerinin memlekete çok büyük hizmetleri olduğunu belirterek, "Mümkün mertebe eğitimi sıkı tuttuk, öğrencilerimiz 'hayata faydalı olsun' diye düşündük. 'Bu öğrenciler vazife yapacaklar' diye düşünerek öğrencilerimizi yetiştirdik. Hayatta başarılı olsunlar istedik" diye konuştu.

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OYNAT 03:24 Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Kur'an'ı çok güzel okurdu sesi güzeldir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden öğretmeni Müzekka Gürbüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrenciliğini anlattı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Müzekka Gürbüz, 1950'li yılların sonunda İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğunu, daha sonra Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdiğini söyledi. Gürbüz, ardından mezun olduğu lisede öğretmenlik yaptığını aktardı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok başarılı bir talebe olduğunu ifade eden Gürbüz, 'Dersi can kulağıyla dinliyordu. Yani iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi. Derslerine dikkat ediyordu, çalışıyordu. Güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Sesi güzeldir.' dedi.



Gürbüz, öğrencisi Erdoğan'ın münazara yarışmalarında başarılı sonuçlar aldığını belirterek, rakiplerinin kolay kolay önüne geçemediğini, her yarışta başarılı olduğunu ifade etti. Müzekka Gürbüz, 'Talebelerimizin hepsi aşağı yukarı çalışkan çocuklardı, hepsinden memnunduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arkadaşları hakikaten terbiyeli, çalışkan çocuklardı. Hepsi bugün vazife başında. Her zaman ona duacıyım, Allah yardımcısı olsun, düşmanların şerrinden korusun. Allah hizmetlerinde muvaffakiyetler versin, başımızdan eksik etmesin inşallah çünkü yaptığı her şeyi memleketin, milletin iyiliği için yapıyor, kötü bir şey düşünmez.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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"Dersi can kulağıyla dinliyordu"

Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerine girdiği Erdoğan'ın öğrencilik yıllarında sınıfta ön sıralarda oturduğunu hatırladığını dile getiren Gürbüz, "Dersi can kulağıyla dinliyordu. Yani iyi talebeydi. 'Adam olacak çocuk belli olur' derler ya aynen o da belliydi. Derslerine dikkat ediyordu, çalışıyordu. Güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Sesi güzeldir. O yapamasa bizden geçemez kolay kolay çünkü mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim'i güzel okusunlar diye çalıştık" ifadelerini kullandı.

Gürbüz, öğrencisi Erdoğan'ın münazara yarışmalarında başarılı sonuçlar aldığını belirterek, rakiplerinin kolay kolay önüne geçemediğini, her yarışta başarılı olduğunu kaydetti.

"Allah başımızdan eksik etmesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşlarıyla çok iyi geçindiğini, onların da çok iyi öğrenciler olduğunu anlatan Gürbüz, Erdoğan'ın kendisine her zaman saygı duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan'ın daveti üzerine kendisiyle bir yemekte ve Kocaeli'ye geldiğinde Valilik binasında bir araya geldiklerini aktaran Gürbüz, şunları söyledi:

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"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatiplerin gelişmesi için yapabileceği her kolaylığı yapar çünkü kendisi bu okulların kıymetini biliyor. Her zaman ona duacıyım, Allah yardımcısı olsun, düşmanların şerrinden korusun. Allah hizmetlerinde muvaffakiyetler versin, başımızdan eksik etmesin inşallah çünkü yaptığı her şeyi memleketin, milletin iyiliği için yapıyor, kötü bir şey düşünmez."

Müzekka Gürbüz, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü de kutladı.

FOTOĞRAF 11 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Halil Öztemel, ilk görev yeri olan Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011’de arkadaşlarıyla kafede otururken 7.2 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Çöken binanın enkazı altında kalan Öztemel, 15 saat sonra çıkarıldı. Öztemel, depremde iki bacağını kaybetti. Protez bacak takılan Halil Öztemel, kendisine teklif edilen malulen emekliliği reddederek, memleketi Konya'nın Kadınhanı ilçesinde çocukluk yıllarını geçirdiği Şakir Ersoy Ortaokulu’nda öğretmenliğini sürdürüyor. Hiç aklında yokken deprem gerçeğiyle karşılaştığını söyleyen Halil Öztemel, “Hiç aklımızda yokken depremle karşılaştık. Ne olduğunu anlayamadan binanın altında kaldık. 15 saat kurtarılmayı bekledik. Ankara itfaiyesi bizi kurtardı. Depremde arkadaşlarımı kaybettim. Enkazdan çıktıktan sonra Ankara’daki hastaneye uçakla götürüldüm. Bacaklarım hareketsizlikten dolayı kangrene dönüşmüş. Ameliyatla almak zorunda kaldılar” dedi. Kendisine teklif edilen malulen emekliliği reddettiğini söyleyen Halil Öztemel şöyle konuştu:<br><br>“Zor bir süreç geçirdim ama tekrar döndüm. Bana göreve devam edip etmeyeceğimi sordular, emekli olmam için bir hak verdiler. Ben tüm bunları kabul etmeyip sınıfa geri dönmek istedim. Çünkü bu mesleği gerçekten çok seviyorum. Okula gelip öğretmenlik yaptığım zaman sanki bana bir terapi gibi oluyor. Sınıfta öğrencilerin arasında bulunmak, okula gelip gitmek, bu havayı solumak; gerçekten bana moral ve motivasyon anlamında çok büyük fayda sağlıyor. Ben farklı tavsiyeler olmasına rağmen, haftanın 5 günü veya 7 günü okula gelerek öğrencilerin arasında olmayı tercih ettim. Yöneticilerim de bana hep destek oldu, işimi kolaylaştırdılar.” Öğrencileriyle bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Öztemel, \"Okulda öğrencilerle bir arada olmak, bu havayı teneffüs etmek, öğrencilere bir şeyler anlatabilmek, öğrettiğimin dönütünü alabilmek, öğrencinin gözündeki ışığı görebilmek, bir şeyler öğrenme açlığını fark etmek, öğretebildiğimi görmek beni mutlu ediyor\" diye konuştu.<br> ‘OKULUM VE ÖĞRENCİLERİM BENİ HAYATA BAĞLADI’<br><br><br>Yaşadığı zorlukların üstesinden okulu ve öğrencileri sayesinde geldiğini belirten Halil Öztemel, “Kolay değil, insan bir tırnağını kaybetse hüzünlenir. Benim iki bacağım yok. Demek ki rabbim herkese kaldırabileceği bir yük yüklüyor. Ama mesleğim, okulumu ve öğrencilerim beni tekrar hayata bağladı diyebilirim. Ailemin de çok büyük destekleri oldu. Çok şükür şimdiye kadar neden, diye bir soru sormadım? Orada ben birçok arkadaşımı kaybettim. Onlardan biri ben de olabilirdim. Orada hayatta kalmak için ekstra bir şey yapmadım, yapamazdım da. Oradan sağ çıkamayan arkadaşlarımdan biri de ben olabilirdim diye düşünerek, hayata daha da pozitif yaklaştım. Yaşadığım zorluklar bana zaman zaman sıkıntı verse de arkadaşlarım ve etrafımdaki insanlar, hiçbir zaman bir şeylerin eksikliğini hissettirmediler. Her şeyin içine dahil ettiler” ifadelerini kullandı. HAYAT ÜZÜLECEK KADAR UZUN DEĞİL<br><br>Doğup büyüdüğü ilçede, çocukluğunun geçtiği okulda öğretmenlik yapmanın kendisine gurur verdiğini söyleyen Halil Öztemel şunları söyledi:<br>“Kendi memleketimde, doğum büyüdüğüm ilçede görev yapıyorum. Bu da benim için büyük bir gurur. Ben de bu sıralarda, bu okul bahçesinde oynayan çocuklardan biriydim. Şimdi bu çocuklara eğitim veren bir insanım. Bu da bana ayrıca gurur veriyor. Durumumla alakalı da bir eksiklik hissetmiyorum. Çünkü hayat çok uzun değil. Üzülecek ve stresle uğraşacak kadar da vaktimiz yok.” Depremde iki bacağını kaybetti! Malulen emekliliği kabul etmedi, görevinin başına döndü: Öğrencilerim beni hayata bağladı Van'da 10 yıl önce meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kaldıktan 15 saat sonra kurtarılan ve iki bacağını kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Halil Öztemel (34), protez bacakla yaşamını sürdürüyor. Malulen emekli olmayı reddedip memleketi Konya'da kendisinin de öğrenim gördüğü ortaokulda görevine devam eden Öztemel, “Okulda öğrencilerle bir arada olmak, bu havayı teneffüs etmek, öğrencilere bir şeyler anlatabilmek, öğrettiğimin dönüşünü alabilmek, öğrencinin gözündeki ışığı görebilmek, bir şeyler öğrenme açlığını fark etmek, öğretebildiğimi görmek beni mutlu ediyor" dedi.

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