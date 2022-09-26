Bakanı Akar: Devlete millete ve TSK’ya dil uzatanları bizim kabul etmemiz mümkün değildir

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akar’ın talimatlar verdiği toplantıda Kuvvet ve Ordu Komutanlarının yanı sıra yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

Savunma ve güvenlik kapsamındaki konuların ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti. Mehmetçiğin şu ana kadar kendine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Bakan Akar, “Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." diye konuştu.

REKLAM

Terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen büyük bir başarıyla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

“Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Tek amacımız hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Bunun için terörle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Terörle mücadelede başlayan yeni dönemde, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 36 bin 143 terörist etkisiz hâle getirildi. Bu yıl ise Ocak ayından itibaren Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 2 bin 874 terörist etkisiz hâle getirildi.”

Pençe Kilit Operasyonu’nun da büyük bir başarıyla sürdüğünü ifade eden Bakan Akar, “Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 397 terörist etkisiz hâle getirildi. Bütün mağaralar, sığınaklar, barınaklar, sözde karargâhlar her taraf tek tek kontrol edilmeye devam ediliyor. Çok katlı, tahkimli mağaralar dâhil her yer Mehmetçik tarafından kontrol altına alındı, alınıyor.” diye konuştu.

REKLAM

Bakan Akar operasyonda terör örgütü tarafından kullanılan çok sayıda silah, araç, gereç ve mühimmatın ele geçirildiğini de açıkladı.

'İLERİ GERİ, BOŞ BOŞ KONUŞANLAR, ORDUBOZANLAR VAR'

“Son zamanlarda yazılı ve sözlü basında Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatanlar var.” ifadeleri ile Mehmetçiğe yönelik birtakım söylemlere tepkisini gösteren Bakan Akar, şunları kaydetti:

“İleri geri, boş boş konuşanlar, ordubozanlar var. Silahlı Kuvvetlerimiz şu anda çok şükür büyük bir övünç ve güvenle, yüksek bir moral ve motivasyonla yurt içinde ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen büyük başarıyla yerine getiriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin saygın ve seçkin konumu uluslararası dâhil her platformda artarken bu duruma dil uzatanlar var. Kimin tarafındalar, neyin tarafındalar gerçekten meçhul. Devlete, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatanları bizim kabul etmemiz mümkün değildir.”

REKLAM

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğine dikkati çeken Bakan Akar, “Bunun görülmemesi büyük bir körlüktür. O kişilerin gözlerini açıp Mehmetçiğin ne yaptığını görmeleri ve ordubozanlık yapmamaları; 85 milyonun hakkını, hukukunu, güvenliğini sağlamak için gece-gündüz, yaz-kış demeden görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine saygı duymaları lazım. Millî olanların, bu vatanın evlatlarının saygı duyması Silahlı Kuvvetlerinin ne yaptığını görmeleri lazım.” diye konuştu.

'HERKES BUNU BİLSİN'

Bakan Akar; Türkiye’nin tarihi, coğrafyası, genç nüfusu ve ordusu ile büyük ve güçlü bir devlet olduğunu belirterek “Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerleriyle 85 milyonun, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Herkes bunu bilsin.” dedi.

REKLAM

Sultan Alpaslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bu toprakların vatan olmasında, devletin bu seviyeye gelmesinde emeği geçenlere, katkı sağlayanlara saygılarını, şükranlarını ileten Bakan Akar; şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Millî Savunma Bakanı Akar, sözlerini zorlu şartlarda görevlerini yerine getiren tüm Mehmetçiğe başarılı dileklerini ileterek tamamladı.

GÜNDEM Bakan Akar ve komutanlar ABD heyeti ile görüştü