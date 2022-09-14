Gündem Bakan Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü
ANKARA

Bakan Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna’ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü​
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

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Zelenskiy'den 'Kırım' mesajı: Geleceğiz
FOTOĞRAF 25
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrine geldi.Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sakinlerine mesaj gönderdi: \"Benim (Kırım sakinlerine) mesajım, geleceğiz. 8 yıl boyunca Rus televizyonlarında yapılan propagandaların bizim için bir önemi yok.\"
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrine geldi. Zelenskiy'nin ziyareti öncesi Ukrayna güçleri İzyum şehrinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Şehre gelen Zelenskiy, İzyum Şehir Konseyi binası önünde Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katıldı.
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Rusya ile savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra milli marş eşliğinde Ukrayna bayrağı göndere çekildi. Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sakinlerine mesaj gönderdi.
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KIRIM'A MESAJ: GELECEĞİZ

Kırım sakinlerinin 8 yıldır büyük bir trajedi yaşadığını dile getiren Zelenski şöyle konuştu:, \"Benim (Kırım sakinlerine) mesajım, geleceğiz. 8 yıl boyunca Rus televizyonlarında yapılan propagandaların bizim için bir önemi yok. Gerçeğin bizim tarafımızda olduğunu biliyoruz.\"
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ÇÜNKÜ ORASI BİZİM TOPRAĞIMIZ

\"Bu demek oluyor ki (Kırım'a) geleceğiz. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Kimse de bilmiyor ama planlarımız var ve geleceğiz. Çünkü orası bizim toprağımız ve onlar bizim insanlarımız. Bu nedenle geleceğiz.\"
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AA muhabirinin, İzyum'a geldiğinde neler hissettiği yönündeki sorusuna Zelenskiy, şu yanıtı verdi: \"Devlet Başkanı olmadan önce buradaydım. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Burada sürpriz yok ve benim için şok değil. Buradaki görüntü şoke edici ama benim için değil. Çünkü aynı görüntüyü ilk işgal edilen yerlerden Buça'da görmeye başlamıştık. Burada da aynı. Yok edilmiş binalar, öldürülen insanlar. Ne söyleyebilirim, bu gerçek tarihimizin ve bugünün modern Rus ulusunun bir parçası. Onlar yaptılar. Sadece onlar.\"
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Zelenskiy, daha sonra askerler ve İzyumlularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Törende, Ukrayna Kara Kuvetleri Komutanı Oleksandar Syrskiy, Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak​​​​​​​, Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo da hazır bulundu.
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Zelenskiy'den 'Kırım' mesajı: Geleceğiz
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinden geri alınan Harkiv bölgesine bağlı İzyum şehrine geldi.Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sakinlerine mesaj gönderdi: "Benim (Kırım sakinlerine) mesajım, geleceğiz. 8 yıl boyunca Rus televizyonlarında yapılan propagandaların bizim için bir önemi yok."


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