Bakan Akar Ukraynalı bakanlar ile görüştü​

AA muhabirinin, İzyum'a geldiğinde neler hissettiği yönündeki sorusuna Zelenskiy, şu yanıtı verdi: \"Devlet Başkanı olmadan önce buradaydım. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Burada sürpriz yok ve benim için şok değil. Buradaki görüntü şoke edici ama benim için değil. Çünkü aynı görüntüyü ilk işgal edilen yerlerden Buça'da görmeye başlamıştık. Burada da aynı. Yok edilmiş binalar, öldürülen insanlar. Ne söyleyebilirim, bu gerçek tarihimizin ve bugünün modern Rus ulusunun bir parçası. Onlar yaptılar. Sadece onlar.\"