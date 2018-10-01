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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli fenalaşan vatandaşa ilk yardımda bulundu

Bakanın eşinden fenalaşan vatandaşa ilk yardım

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli fenalaşarak yere düşen vatandaşa ilk yardımda bulundu. Hastaneye kaldırılan vatandaşın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Doktor Ahu Pakdemirli, fenalaşan vatandaşın yardımına koştu.
Doktor Ahu Pakdemirli, fenalaşan vatandaşın yardımına koştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli, fenalaşarak yere düşen Cemil Abaklı isimli vatandaşa ilk yardım uyguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Hippoterapi Merkezi bahçesinde fenalaşarak yere düşen 42 yaşındaki Cemil Abaklı isimli vatandaşa ilk yardım müdahalesini Bakan Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli yaptı.

  • Pakdemirli, Abaklı'yı ilk olarak sert zemine yatırarak, bilincinin açık olup olmadığını kontrol etti ve ardından nabzına, solunum sayısına ve tansiyonuna baktı. İlaç takviyesi yapılan hasta için ilk yardım ekipleri de çağrıldı.

Bakan Pakdemirli'nin eşinden fenalaşan vatandaşa ilk yardım
OYNAT 01:12
Bakan Pakdemirli'nin eşinden fenalaşan vatandaşa ilk yardım
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli fenalaşarak yere düşen vatandaşa ilk yardımda bulundu. Pakdemirli, Abaklı'yı ilk olarak sert zemine yatırarak, bilincinin açık olup olmadığını kontrol etti ve ardından nabzına,solunum sayısına ve tansiyonuna baktı. İlaç takviyesi yapılan hasta için ilk yardım ekipleri de çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abaklı'ya müdahale ederken, Pakdemirli de fenalaşan vatandaşın durumu konusunda yetkilileri bilgilendirdi. Hasta Abaklı'nın yakını da Pakdemirli'ye teşekkür etti. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abaklı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abaklı'ya müdahale ederken, Pakdemirli de fenalaşan vatandaşın durumu konusunda yetkilileri bilgilendirdi. Hasta Abaklı'nın yakını da Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abaklı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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