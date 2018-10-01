Bakanın eşinden fenalaşan vatandaşa ilk yardım

Bakan Pakdemirli'nin eşinden fenalaşan vatandaşa ilk yardım

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli fenalaşarak yere düşen vatandaşa ilk yardımda bulundu. Pakdemirli, Abaklı'yı ilk olarak sert zemine yatırarak, bilincinin açık olup olmadığını kontrol etti ve ardından nabzına,solunum sayısına ve tansiyonuna baktı. İlaç takviyesi yapılan hasta için ilk yardım ekipleri de çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abaklı'ya müdahale ederken, Pakdemirli de fenalaşan vatandaşın durumu konusunda yetkilileri bilgilendirdi. Hasta Abaklı'nın yakını da Pakdemirli'ye teşekkür etti. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abaklı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



