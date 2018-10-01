Gündem Bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Son dakika... Son bir haftada kaç teröristin öldürüldüğü açıklandı

Bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan operasyonlarda 11 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 16'sı ağır ve uzun namlulu 20 silah, 13 adet el bombası, 506 kilo patlayıcı madde ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, 24 Eylül–1 Ekim tarihleri arasından düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 429 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 681 terör (PKK/KCK 171, sol 6, DEAŞ 43, FETÖ/PDY 461), 4 bin 204 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 187 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 72 kişi gözaltına alındı.

  • Son bir haftada yurt içinde toplam 28 (9 ölü, 11 sağ/yaralı, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Barınaklar imha edildi

  • Yapılan operasyonlar neticesinde, 3 ilde (Siirt 7, Van 3, Şırnak 1) 11 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.
  • 16 ağır ve uzun namlulu (1 keskin nişancı tüfeği, 2 roketatar/füze, 2 M-16, 11 kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 20 silah, 13 adet el bombası, 506 kg patlayıcı madde, 7 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. bin 567 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 54 operasyonda, bin 258 kg esrar, 276 kg eroin, 4,5 kg metamfetamin, 6 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 310.672 adet ectasy, 162 bin 842 adet captagon, 6.570 sentetik ecza, 105.964 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca; 232.712 paket kaçak sigara, 75.821 lt Kaçak Akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 4 bin 204 kişi gözaltına alındı.

Asayiş uygulamaları

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerimizin güvenli ve konforlu bir şekilde okula ulaşmaları amacıyla; 24 Eylül 2018 günü, ülke genelinde eş zamanlı olarak 49 bin 209 personelin katılımıyla okul çevrelerinde uygulama yapılmış ve servis araçları kontrol edildi.

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Bu kapsamda; okullarımızın çevrelerinde 287 bin 799 şahsın sorgulaması yapılmış ve aranan 568 şahıs yakalanmış, 39.160 okul servis aracının denetimi yapılmış olup, “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”ne uymadıkları tespit edilen 3.378 servis aracına cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, yasa dışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde 23 Eylül 2018 günü 6 bin 589 personelin katılımıyla "Kırmızı Kart" isimli yasa dışı bahis uygulaması yapılmış, yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 7 iş yeri ve 361 şahıs hakkında işlem yapılmış, 86 aranan şahıs yakalandı.

Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 349 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 285 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele

485'i denizlerde olmak üzere toplam 8 bin 610 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 187 organizatör gözaltına alındı.

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