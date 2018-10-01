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Ankara'da ByLock operasyonu: 47 gözaltı kararı - Son dakika haberleri

Ankara'da ByLock operasyonu: 47 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 25'i gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
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Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar hız kesmeden devam ediyor. Başsavcılıktan FETÖ operasyonlarına yönelik yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü FETÖ/PDY faaliyetlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

  • Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve özel sağlık kurumlarında 4'ü faal çalışan 10'u ihraç 14, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından tamamı ihraç 27, Milli Eğitim Bakanlığından tamamı ihraç 3, kapatılan dernek eski yöneticisi 2 ve kapatılan medya dağıtım şirketi eski muhabiri 1 olmak üzere toplam 47 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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