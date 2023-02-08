Bakanlar Akar ve Koca Samandağ'da kurtarma çalışmalarını havadan inceledi

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Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, Samandağ'da arama- kurtarma çalışmalarını takip etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7, Elbistan ilçesindeki 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay dahil 10 ilde başlatılan arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Hulusi Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arama- kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.
Bakanlar Akar ve Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki arama- kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Arama- kurtarma ekiplerinden bilgi alan Akar ve Koca'ya, Genelkurmay Başkanı Güler ile Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.