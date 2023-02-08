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Bakanlar Akar ve Koca Samandağ'da kurtarma çalışmalarını havadan inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin vurduğu illerden Hatay'ın Samandağ ilçesindeki arama- kurtarma çalışmalarını takip etti.

16:03 . 8/02/2023 Çarşamba
DHA
Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, Samandağ'da arama- kurtarma çalışmalarını takip etti.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, Samandağ'da arama- kurtarma çalışmalarını takip etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7, Elbistan ilçesindeki 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay dahil 10 ilde başlatılan arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Hulusi Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arama- kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.


Bakanlar Akar ve Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki arama- kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Arama- kurtarma ekiplerinden bilgi alan Akar ve Koca'ya, Genelkurmay Başkanı Güler ile Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti. 

Üniversiteliler odalarına yerleşecek depremzedeler için dolaplarını dolu bıraktı
Üniversiteliler odalarına yerleşecek depremzedeler için dolaplarını dolu bıraktı

Antalya'da bazı üniversite öğrencileri, yurttaki odalarına yerleştirilecek depremzedeler için "Çok geçmiş olsun, acınız acımızdır, biz yanınızdayız." gibi notlar yapıştırdıkları dolaplarını yiyecek, giysi ve temizlik malzemeleriyle dolu bıraktı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Antalya'ya getirilecek depremzedelerin kalacakları Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında son hazırlıklar yapıldı. Depremler sonrası eğitime ara verilmesi nedeniyle memleketlerine dönen üniversite öğrencileri, odalarında kalacak depremzedeler için buzdolaplarında yiyecek, dolaplarında giysi ve temizlik ürünleri bıraktı. Öğrencilerin dolaplara ve giysilerin üzerine, "Dolapta yiyecekler var, sizin için bıraktık, çekinmeden yiyin lütfen.", "Annem yeni yapmıştı, istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun", "Çok geçmiş olsun, acınız acımızdır, biz yanınızdayız.", "Dolaptaki malzemeleri sizin için aldık, afiyet bal şeker olsun. Allah'ın izniyle her şey yoluna girecek." yazılı notlar yapıştırmaları dikkati çekti.


#deprem
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#hulusi akar
#fahrettin koca
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