Charlie Hebdo'nun insanlık dışı karikatürü "faşist mizah" olarak değerlendirildi

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Charlie Hebdo'nun Kahramanmaraş depremini resmettiği alçak karikatür
Irkçı çizimleriyle öne çıkan derginin sadece Müslümanlarla ilgili değil, ayrıştırıcı olabilecek hemen her konuda provokasyon yapmaktan geri durmadığını dile getiren Mohand, şöyle devam etti:
Mohand, geçen ağustosta bu durumun istisnasının gerçekleştiğini aktararak, şunları dile getirdi:
Mahil, Charlie Hebdo'nun Türkiye'deki depremlere ilişkin karikatürünü "İslamofobik" ve "Türkofobik" olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:
Karikatür, sosyal medya paylaşımlarında nefret söylemi olarak değerlendirilmiş, başta Türkiye ve İslam ülkeleri olmak üzere dünyadan tepki toplamıştı.
İlk yayın hayatına 1970'te "Hara Kiri" adıyla başlayan Fransız satirik dergi dönemin Fransa Cumhurbaşkanı General Charle De Gaulle'ün ölümüne ilişkin hakaret içerikli karikatür yayımlaması üzerine yargı kararıyla Kasım 1982'de kapatılmıştı.
Yayın hayatına son verilen derginin "Hara Kiri" ismini kullanması yasaklanmıştı. Dergi ekibi, Fransız yargısının General De Gaulle'ün ismine verdiği kutsallığı kırmak ve yasağı bozmak için Charle De Gaulle'ün isminden esinlenerek dergiyi "Charlie" adıyla 1992'de yeniden yayımlamaya başlamıştı.