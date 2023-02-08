Charlie Hebdo'nun insanlık dışı karikatürü "faşist mizah" olarak değerlendirildi

"Dergi, Fransa'daki baskın ideolojinin, Müslümanları, Türkleri, Arapları ve Afrikalıları çok fazla risk, eleştiri ve şikayetle karşılaşmadan hedef almasına izin verdiğini biliyor. Çifte standart maalesef bir gerçeklik. Bu tarz karikatürlerin dünya çapında tanınırlık getireceğinin farkında olan Charlie Hebdo, bu şekilde dergilerinin daha fazla satacağının farkında. Kendilerini savunacak mekanizmalara sahip olmayan insanları hedef alırken 'aşırı' davranarak cesur görünmek istiyorlar. Gerçekte cesur olmak, farklı kökenden ve inançtan insanlara saygı duymaktır, onları aşağılamak değil. Depremzedelere hakaret etmenin neresi cesaret?"