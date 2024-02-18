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Bakanlık duyurdu: Ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4.2 milyar TL tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemelerinin, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

09:55 - 18/02/2024 Pazar
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
''Evde Bakım Yardımı programımız ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşlarımızı destekleyerek aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, 2023 yılında toplam 116.2 milyar TL tutarında sağladığımız Evde Bakım Yardımı desteğini yeni yılda da artışlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz''
denildi.

Ocak ayı memur katsayısına göre yapılan artışla birlikte hak sahibi başına aylık 7 bin 608 TL Evde Bakım Desteği ödemelerinin başladığı belirtilen açıklamada, ''Bu kapsamda 558 bin yararlanıcı için bu ay 4.2 milyar TL tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini, hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık'' ifadelerine yer verildi.




#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#evde bakım ödemeleri
#memur
29 dakika önce
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