Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: 22 Şubat Perşembe günü belli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerine büyük bir zam yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, emekli ikramiyeleri yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya çıkarıldı. Bu gelişme ile birlikte, emeklilere iki dini bayramda toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müşaviri Murat Bal ise, bu artışın hesaplara yatırılacağı tarihleri açıkladı. Buna göre, emekli ikramiyeleri belirlenen tarihlerde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.