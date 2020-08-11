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Gündem Balıkesirde leylekler akıma kapılmasın diye 3 mahallenin elektriği kesildi
BALİKESİR

Balıkesir haberleri: 'Leylekler akıma kapılmasın' diye 3 mahallenin elektriği kesildi

Balıkesir'de 'leylekler akıma kapılmasın' diye 3 mahallenin elektriği kesildi

Balıkesir'de yüksek gerilim hatları üzerine konan leyleklerin akıma kapılıp telef olmaması için 3 mahalleye bir süre elektrik akımı verilmedi. Yaklaşık 3-4 saat süren kesintinin ardından leyleklerin bölgeden ayrılmasıyla mahallelere yeniden elektrik akımı sağlandı.

Haber Merkezi AA
Leylekler, Karacalar, Derecikören, Pelitören mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kondu.
Leylekler, Karacalar, Derecikören, Pelitören mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kondu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde göç yolları üzerindeki yüksek gerilim hatları üzerine konan leyleklerin akıma kapılıp telef olmaması için 3 mahalleye bir süre elektrik verilmedi.

Avrupa'dan Afrika'ya göç eden yüzlerce leylek, ilçeye bağlı Karacalar, Derecikören, Pelitören mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kondu.

AA
Yüksek gerilim hatları üzerine konan leyleklerin akıma kapılıp telef olmaması için 3 mahalleye bir süre elektrik akımı verilmedi.

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  • Durumu fark eden Karacalar Mahallesi Muhtarı Arif Anar, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, leyleklerin akıma kapılmaması için elektrikleri kesti.

AA
Yaklaşık 3-4 saat süren kesintinin ardından leyleklerin bölgeden ayrılmasıyla mahallelere yeniden elektrik akımı sağlandı.

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GÜNDEM
Leyleklerin sayısı artınca mahalleli yeni kuleler yapmaya başladı

Yaklaşık 3-4 saat süren kesintinin ardından leyleklerin bölgeden ayrılmasıyla mahallelere yeniden elektrik akımı sağlandı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, leyleklerin ölümüne sebep olunmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

AA
Yaklaşık 3-4 saat süren kesintinin ardından leyleklerin bölgeden ayrılmasıyla mahallelere yeniden elektrik akımı sağlandı.

Leyleklerin sabaha karşı uçarak bölgeden ayrıldığını anlatan Yavaş, "Memleketimizi korumak, kollamak, bölgemizdeki doğal yaşamı desteklemek, belediye olarak da bizim en büyük görevimiz. Doğal şehir, doğal varlıklarla çok daha güzel" diye konuştu.

Karacalar Mahallesi Muhtarı Arif Anar da zarar görmesini istemedikleri leyleklerin geçişi tamamlanana kadar elektriksiz kalmaya razı olduklarını söyledi.

Balıkesir'de 'leylekler akıma kapılmasın' diye 3 mahallenin elektriği kesildi
FOTOĞRAF 6
Title
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde göç yolları üzerindeki yüksek gerilim hatları üzerine konan leyleklerin akıma kapılıp telef olmaması için 3 mahalleye bir süre elektrik verilmedi.
Title
Avrupa'dan Afrika'ya göç eden yüzlerce leylek, ilçeye bağlı Karacalar, Derecikören, Pelitören mahallelerindeki elektrik direklerine ve elektrik iletim hatlarına kondu.
Title
Durumu fark eden Karacalar Mahallesi Muhtarı Arif Anar, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'a ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, leyleklerin akıma kapılmaması için elektrikleri kesti.
Title
Yaklaşık 3-4 saat süren kesintinin ardından leyleklerin bölgeden ayrılmasıyla mahallelere yeniden elektrik akımı sağlandı.
Title
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, leyleklerin ölümüne sebep olunmaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Title
Leyleklerin sabaha karşı uçarak bölgeden ayrıldığını anlatan Yavaş, Memleketimizi korumak, kollamak, bölgemizdeki doğal yaşamı desteklemek, belediye olarak da bizim en büyük görevimiz. Doğal şehir, doğal varlıklarla çok daha güzel diye konuştu. <br> <br> Karacalar Mahallesi Muhtarı Arif Anar da zarar görmesini istemedikleri leyleklerin geçişi tamamlanana kadar elektriksiz kalmaya razı olduklarını söyledi.
Balıkesir'de 'leylekler akıma kapılmasın' diye 3 mahallenin elektriği kesildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde göç yolları üzerindeki yüksek gerilim hatları üzerine konan leyleklerin akıma kapılıp telef olmaması için 3 mahalleye bir süre elektrik verilmedi.


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