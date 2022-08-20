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BALIKESİR

Balıkesir Tıbbi Aromatik Bitkiler Birliği kuruldu

Marmara Sanayi ve İşadamları Derneği (MARSİD) Başkanı, Gebze Ticaret Odası disiplin kurulu başkanı, aynı zamanda TRT1 de yayınlanan Türkiye'nin mutfağı adlı programda gastronomi jüri komisyon başkanı olan Muzaffer Koşan Türkiye'de bir ilke imza attı.

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Balıkesir Tıbbi Aromatik Bitkiler Birliği kuruldu
Balıkesir Tıbbi Aromatik Bitkiler Birliği kuruldu.

Balıkesir ilinin Havran ilçesi Kazdağları eteklerinde Tıbbi aromatik bitkiler üzerine doğal yaşam alanı kuran iş adamı Muzaffer Koşan

Balıkesir Tıbbi Aromatik Bitkiler Birliği (BALTABBİR ) in kurucu başkanlığına seçildi. 80 üyenin tamamın oyunu alan Koşan " Türkiye' de bir ilki gerçekleştirdik,

Tıbbi Aromatik Bitkiler Birliği'ni kurarak, ulusal ve uluslar arası arenada ülkemizin başarılarına imza atmayı arzu ediyorum. Gelişen ve değişen teknolojik dünyamızda

Tıbbi ve aromatik biktilere daha fazla gereksinim duyuluyor. Kazdağları eteklerindeki aroma terapi tesislerimizde hem eğitim veriyoruz. Hem de yöre halkının kalkınmasına katkıda

bulunuyoruz. İş adamı olarak vatanımıza hizmeti kendime borç biliyorum. Bu işi profesyonel kadromuzla en iyi yapmaktan keyif alıyorum." dedi.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE AROMA KAFE VE GLAMPİNG KONAKLAMA HİZMETİNE BAŞLIYORUZ

Kazdağları eteklerinde yapmış olduğu Doğal yaşam tesislerinde aromterapi kafe, aromaterapi glamping konaklama, Bungalov evler projesi ile yerli ve yabancı

turistlere hizmet vermeye hazırlanan Koşan; " Dünyanın birinci oksjen deposu kazdağlarında aromaterapi ve doğal tevdavi yöntemleri üzerine çalışıyoruz.

köylüler ile birlikte ekip, hasat yapıyoruz. doğal yaşam alanlarında hem kazanç sağlıyor, hem de yöresel kültürü ön plana çıkarıyoz. dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVATİF TURİZMİN TEMELİNİ ATIYORUZ

Tıbbi aromatik bitkilerin Ekoturizm değerinin olduğunun altını çizen Koşan;" BALTABBİR Birliği'ni kurarak işimizi profesyonelce yapmayı hedefledik.

Covid-19 pandemisi ile birlikte doğal yaşam alanlarının tercih sebebi olduğunu belirterek, Tıbbi Aromatik Bitkileri distilasyon makinelerinde rafine

ederek organik yağlar, ve içilebilir aromaterapi özütler imal ettiklerini , doğal ürünlerde markalaşma yoluna giderek tüm Türkiye'ye sunumunu gerçekleştireceklerini

söyledi. aynı zamanda doğal taştan aromaterapi kafe yi en kısa zamanda hizmete açacaklarını belirten Koşan; Aroma cafe'de doğal çaylar, bitki özütleri

gastronomi yemeklerinin sunumunu gerçekleştireceğiz. Buğdayımız kendi tarlamızdan gelecek, ekmeğimizi bile kendimiz üreticeğiz. Değirmen ekmeği için

özel fırın inşaa ettik, misafirlerimiz aromaterapi glamping ve bungalovlarda ağırlayacağız. Gelen misafirlerimize şifa dağıtmayı ve hastalıklardan

arındırmayı hedefliyoruz. dedi.

(BALTABBİR) BİRLİĞİ TÜRKİYE'DE İLK OLMUŞTUR

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren iş adamı Muzaffer Koşan; " Tıbbi aromatik bitki üreticilerini tek çatı altında birliştirdik, adından da anlaşılacağı gibi

birlik ve bebarlik içinde hareket edeceğiz. Başkanı olduğum BALTABBİR'de büyük projelere imza atacağım. farklı Üniversitelerden uzman hocalarla ve aromaterapistlerle

çalışıyoruz. Tıbbi Aromatik Bitkiler üzerine ulusal ve uluslararası fuarlara katılacağız. Bu alanda markalaşarak ve profesyonel beyinlerle çalışarak, ülkemizi bu alanda da ismini duyuracağız.

Hizmetlerimizi yurtdışından uzman ekipler gelip incelemelerde bulunuyorlar, ziyaretlerden memnun oluyoruz. Aynı zamanda Kazdağları endemik bitki türleri üzerinde de araştırma yapıp, yeni türler ortaya

çıkarıyoruz. Yöresel halkımız ile birlikte çalışıyoruz. aynı zamanda etnografya müzesi de yaptık, Aromaterapi ile yöresel yaşamı harmanlıyoruz. unutulmaya

yüz tutan yöresel kıyfatler ve ekipmanları müzemizde günyüzüne çıkarıyoruz. Tıbbi Aromatik Bitkilerin yayında Etnografya galerisinde yöresel kıyafetler

üzerine çalışıyoruz. Müzemizi misafirlemiz ziyaret etmekten büyük haz alıyor diyerek sözlerini tamamladı.

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