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BALIKESİR

Kuvayı Milliye ve Çanakkale ruhu Kanlıdere'de birleşti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Balıkesirlilerin anısına yapılan Kanlıdere Şehitliği; Kuvayı Milliye ruhu ile Çanakkale ruhunu birleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in nüfusuna göre en çok şehit veren il olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesir haber: ​Kuvayı Milliye ve Çanakkale ruhu Kanlıderede birleşti
Kanlıdere Şehitliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Balıkesirli şehitlerin anısına, Çanakkale’de yapılan Kanlıdere Şehitliği’nin açılışı gerçekleştirildi. Hem Balıkesir’in hem de Çanakkale Destanı’nın şanlı tarihinin gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir adım olan Kanlıdere Şehitliği; Kuvayı Milliye ruhu ile Çanakkale ruhunu birleştirdi.

Yücel Yılmaz
Yücel Yılmaz

ŞEHİTLERİNANISINA YAPILDI

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüyle Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Balıkesirli şehitlerin anısına, Çanakkale’de yapılan Kanlıdere Şehitliği ziyarete törenle açıldı.

Projesi; Tarihi Alan Başkanlığı tarafından doğa ile uyumlu, milli ve dini imgelerin de yer aldığı bir şekilde hazırlanan şehitlik, mevcut halinde üzerinde herhangi bir yapının ya da işaretin bulunmadığı Gelibolu Kanlıdere Mevkii’nde inşa edildi.

Törende ayrıca Çanakkale’de şehit olan Balıkesirli İsmail Şehit, Ali Şehit ve Hasan Şehit’in torunlarına kent şükran beratı t akdim edildi.
Törende ayrıca Çanakkale’de şehit olan Balıkesirli İsmail Şehit, Ali Şehit ve Hasan Şehit’in torunlarına kent şükran beratı t akdim edildi.

Bilgilendirme duvarından yürüyüş yollarına, şehitlik anıtından mezar taşlarına kadar her detayın titizlikle oluşturulduğu Kanlıdere Şehitliği’nde; şehitlerimizin vatan savunması için vermiş oldukları üstün mücadele ruhu, dik duruşları ve zaferi sembolize edilerek geleceğe aktarılıyor.

UYUMLA ORTAYA ÇIKTI

Çanakkale’de düzenlenen ve Balıkesir milletvekilleri Pakize Aydemir, Mustafa Canbey ve Adil Çelik’in katıldığı açılış töreninde konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir “Yapmış olduğumuz bu çalışma; şehitlerimizi unutmadığımızın, çok sevdiğimizin ve Çanakkale ruhunu kuşaktan kuşağa aktaracağımızın bir nişanesidir. Bu şehitlik yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının, valiliklerin, milletin, milletvekillerinin uyumuyla ortaya çıkmış bir eserdir. Burada çok anlamlı bir buluşma oldu, Kuvayı Milliye Ruhu ile Çanakkale Ruhu bir kez daha buluştu. Bu ruh, bu topraklara Allah’ın izniyle ebediyete kadar hâkim olacak” dedi.

‘HAYATIM BOYUNCA HATIRLAYACAĞIM’

Çanakkale Savaşları’nda, Balıkesir’in nüfusuna göre en çok şehit veren il olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “İnsanların hayatında hatırlamak isteyeceği, hiçbir zaman unutmayacağı tarihi olaylar vardır. Bugünü ben hayatım boyunca hep hatırlamak isteyeceğim.” açıklamasında bulundu. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’e kendilerine bu imkânı sağladığı için teşekkür eden Başkan Yılmaz “Balıkesir’in bugüne kadar burada bir şehitliği yoktu. Bizler, böylesine önemli bir projeyi bir an önce hayata geçirmek istedik. Allah’a şükürler olsun ki bugün kara savaşlarının yoğun olduğu ve Balıkesirlilerin en çok şehit olduğu noktada şehitliğimizi açıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İMZAMIZI ATIYORUZ’

Kuvayı Milliye ruhu ile Çanakkale ruhunu birleştiren ve ilelebet yaşatacak olan bir girişimin sonuçlandığını söyleyen Vali Hasan Şıldak “Bazı işler vardır, düşünmeden altına imzanızı atarsınız. Burada yapılan işin altına hepimiz imzamızı atıyoruz. Başkanımız ve bütün ekibini, Tarihi Alan Başkanımız ve bütün ekibini gönülden tebrik ediyorum. Bu şehitlik, bu topraklardan asla vazgeçmeyeceğimizin bir nişanesi” diye konuştu.

GURURLU, MUTLU VE DUYGUSALIZ’

İki özel ve güzel şehrin böyle önemli bir projede buluşmasında memnuniyet duyduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz “Son derece gururlu, mutlu ve duygusalız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman sıra dışı işlere imza atıyor. Bu projesiyle belediyeciliğin aslında kültüre, tarihe sahip çıkmak olduğunu ispat etmiş oldu” ifadelerini kulandı.

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