Doğalgaz çalışmaları 15 Eylül’de hız kazanacak

AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım Şirketi’nin, turizmde zirve sezonun tamamlanmasının ardından eylül ayında çalışmalara hız kazandırılacağını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, cadde ve sokakların kazılması sırasında sıkıntıların yaşanacağını bu süreçte vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi.
Başkan Ergin, Ayvalık’ta temmuz ve ağustos aylarının turizm sezonunda zirve dönemler olduğunu esnafın ve vatandaşların sıkıntı yaşamalarının önüne geçilmesi amacıyla çalışmaların 15 Eylül’den itibaren başlayacağını duyurdu.
Başkan Ergin, “BOTAŞ iletim hatlarını gaz arzına hazır hale getirmesiyle 2022 yılının sonunda binalara doğalgaz bağlantısı gerçekleştirilecek. Ayvalıklılar ilk etapta belirlenen mahallelerde evlerinde sıcak bir ortamda yaşayarak geçirecek. Hem ısınacak, hem sıcak suya kavuşacak, hem de yemeklerini doğalgaz ile pişirecek. Doğalgaz kış sezonunda kentin havasına da çok önemli katkılar sağlayacak. 15 Eylül’den itibaren başlayacak çalışmalarla 150 Evler, Ali Çetinkaya ve Fethiye mahallerinden başlayarak tüm Ayvalık doğalgaz konforuyla tanışacak” dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Yer altı doğalgaz depolarımız kış öncesi full kapasiteye ulaşacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yer altı doğalgaz depolama tesislerinde kış hazırlıklarının başladığını açıkladı. Bakan Dönmez paylaşımında ' Yer altı Doğalgaz depolama tesislerimizde kış hazırlıkları başladı. Depolarımız kış öncesi full kapasiteye ulaşacak. Tuz Gölü'nde mevcut depolama oranı: % 100 Silivri'de mevcut depolama oranı: % 82. Eylül'de % 100
' ifadelerini kullandı.
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Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi yaklaşık yüzde 44 artışla 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarılacak.
Yapımı devam eden Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında, 2 deniz platformunun imalat ve montajı tamamlandı.
Her bir platformdan 9 kuyu olmak üzere toplam 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlanarak bu kuyulardan 9'unda doğal gaz akış testleri başarıyla gerçekleştirildi.
Yeni açılan kuyuların sondajlarından sonra kuyu performanslarını görebilmek için her bir kuyuda bir kereye mahsus olmak üzere 2-4 gün süren kuyu testi işlemi yapılması gerekiyor.
Proje kapsamındaki diğer 9 kuyuda da sondaj çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kara ve deniz boru hatlarının inşaat süreci tamamlanan projede, yüzey tesislerinin tamamlanması için yapım çalışmaları devam ediyor.
Genişletme projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında yüksek teknolojili bir çalışmanın yürütüldüğüne dikkati çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları kaydetmişti;
\"Sadece bu platformda 115 çalışanımız var. Diğer platformda da 115 çalışanımız var. Burada kullanılan sondaj teknikleri son teknolojiye göre yapılıyor. Yerin yaklaşık 2 bin metre altına inerek rezervuar alanını, depo alanını geliştiriyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın büyük kısmı da yerli insanımız. Bu projede emeği geçen hem yüklenici firmada çalışan işçilerimize, mühendislerimize ve yöneticilerimize hem de projenin sahibi BOTAŞ çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl içerisinde Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişleme Projesini tamamlayacağız.\"<br><br>
Bakan Dönmez, tesisin günlük geri üretim kapasitesinin de artacağını vurgulayarak, \"Mevcut durumda 28 milyon metreküplük bir geri üretim kapasitesi var. Biz bunu 75 milyon metreküpe çıkartacağız. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde devam eden çalışmayla da 40 milyon metreküplük geri üretim kapasitesini 80 milyon metreküpe çıkartacağız.\" ifadesini kullandı.
Söz konusu depolama tesislerinin yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin de sayılarının artırıldığına işaret eden Dönmez, \"İki yeni FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) tesis edildi ve sisteme bağlandı. İnşaatı devam eden Saros Terminali'nde de sona yaklaşmak üzereyiz. Bu yıl içerisinde devreye alacağız.\" diye konuştu.
Dönmez, doğal gaz kapasitesi noktasında bu yıl ve gelecek yıl alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, \"Kapasitelerimizi artırıyoruz. En kısa süre içerisinde bu projelerin tamamlandığını hep birlikte göreceğiz.\" dedi.
Doğal gazda kritik hamle: Dokuz kuyuda gaz akışı başladı
Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesine önemli katkı sağlayacak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında 2 deniz platformunda 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlandı ve 9 kuyuda doğal gaz akış testi gerçekleştirildi.