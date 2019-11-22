Balıkesir Türkiye’nin ecza deposu olacak

Topraklarında yetişen yüzlerce endemik bitkiyle Türkiye’nin ecza deposu potansiyeline sahip Balıkesir’de, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu işbirliğiyle Türkiye’de ikincisi gerçekleştirilen Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İstişare Toplantısı “Tıbbi Bitkiden Ürüne Değer Zinciri” Burhaniye’de bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) yapıldı.

Çok sayıda bilim insanı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK gibi kurumların temsilcileri, ilaç firmaları temsilcileri, ilgili sivil toplum kuruluşları gibi sektörün lokomotifi olan misafirlerin katılımıyla yapılan çalıştayda standardize tohum eldesi, bitkisel üretim, standardize hammadde eldesi, ruhsatlandırma süreci, ürünlerin ticarileşme süreci gibi birçok başlıkta geleneksel bitkisel tıbbi ürünler üzerine toplantılar gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nden etkilendiğini ifade ederek “Gerek binası gerekse de ekim alanlarıyla çok güzel bir merkez oluşturulmuş” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

BAÇEM ŞEHRE DEĞER KATIYOR

Fotoğraf: Arşiv

Bugüne kadar toplam 93 bin 376 adet fide ve fidan üretip üreticilere temini sağlayan, bünyesinde 110 çeşit bitki tohumu bulunduran Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nin(BAÇEM) kurulduğu günden bu yana önemli çalışmalara imza atarak şehre katma değer ürettiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, böylesine önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

EKONOMİYE ÖNEMLİ KATKISI OLACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

“Doğa kendi şifasını, kendisi üretiyor” diyen Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek “Yüzölçümü olarak Türkiye’nin en büyük 4’üncü ili olan Balıkesirimizin her bir santimetrekaresi değerli ve çok güzel. Bizler, ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bu değerli şehrin bereketli topraklarında üretebiliriz. Bölgemizin sahip olduğu biyolojik çeşitlilikten yararlanarak doğadan elde edeceğimiz bu bitkileri sizlerle birlikte katma değeri yüksek ürünlere dönüştüreceğiz. Bu yolla hem şehrin ekonomisine hem de paydaşlarımızın kazanmasına destek olacağız” dedi.

DESTEK OLMAYA HAZIRIZ

Bu alanda faaliyet gösteren üretici, toplayıcı, ihracatçı, sanayici, araştırmacı ve diğer tüm paydaşlara destek olmaya hazır olduklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz “Eğer bu ülke için, bu şehir için katma değer üretilecekse biz varız. Ben, bu iş için elini taşın altına koyan ve bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.