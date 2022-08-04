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BALIKESİR

Balıkesir’de ’Huzur’ operasyonu: 61 gözaltı

Balıkesir’de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu madde bulunduran toplam 61 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Balıkesir’de ’Huzur’ operasyonu: 61 gözaltı
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Balıkesir’de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu madde bulunduran toplam 61 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 39 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 14 adet fişek ele geçirildi
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Karesi, Kepsut, Manyas ve Marmara ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet tabanca mermisi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Yine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ayvalık, Edremit ve Manyas ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 3 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 3 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 21 kök kenevir bitkisi, 30 adet fişek ve 1 adet kesici alet ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalandı.

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