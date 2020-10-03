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ANKARA

Başkent’te “Huzur” operasyonu

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik “Huzur" operasyonu gerçekleştirdi. Ulus bölgesinde bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Söz konusu kıraathaneyi işleten 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Operasyon kapsamında 318 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 318 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara'da, eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik 300 personel ile gerçekleştirilen 'huzur' operasyonunda, bir binanın müştemilatında 318 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent genelindeki umuma açık mekanlara yönelik huzur operasyonu gerçekleştirildi. 50 ekip ve 300 personelin yer aldığı operasyonda, maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen 32 kişi ile koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yeri hakkında işlem yapılarak, toplam 27 bin TL ceza uygulandı. 1180 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı.

Kıraathanede uyuşturucu yakalandı

Yapılan işlemlerde toplam 27 bin lira ceza kesildi. Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, 1180 kişinin kimlik bilgileri hakkında da genel bilgi toplama sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı.

Ulus bölgesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskın sonrası binanın müştemilatında arama yapan ekipler, bir poşet içerisinde 318 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili kıraathaneyi işleten 2 kişi gözaltına alındı.

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