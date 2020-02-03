Gündem Balkanlardan kar yağışı geliyor Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek
EDİRNE İSTANBUL

Balkanlar'dan kar yağışı geliyor: Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek

Balkanlar'dan kar yağışı geliyor: Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda, Trakya bölgesinde çarşamba gününden itibaren kuvvetli sağanak yağışı, soğuk hava ve kar yağışı beklendiği belirtildi. Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının, önce Balkanlar sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, yurt genelinde 10-15 derece azalması, gelecek hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA İHA
Arşiv
Arşiv

Yurt genelinde çarşamba gününden itibaren fırtına, kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava çarşambadan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurdu etkisi altına alacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çarşamba günü görülecek yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar, Marmara, Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor
GÜNDEM
İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor

Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının, önce Balkanlar sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, yurt genelinde 10-15 derece azalması, gelecek hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, çarşamba Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde, perşembe ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Yağışlı sistemin pazar yurdu terk etmesi bekleniyor.
Kırımın yasa dışıilhakını tanımıyoruz

Kırım'ın yasa dışı
ilhakını tanımıyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da açıklamalarda bulunuyor.
Balkanlardan kar geliyor

Balkanlar'dan kar geliyor

Sıcaklıklar yurt genelinde 10-15 derece azalacak.
Koronavirüste son bilanço açıklandı

Koronavirüste son bilanço açıklandı

​Çin'in İstanbul Başkonsolosu, ölü sayısının giderek arttığını söyledi.
Tüm uçuşlar durduruldu

Tüm uçuşlar durduruldu

​Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle ilgili kritik açıklama.
Gizemli ışığın<br>sırrı çözüldü

Gizemli ışığın
sırrı çözüldü

​Elazığ depreminde görülen ışığa ilişkin açıklama geldi.
İstanbul'da yakalandılar

İstanbul'da yakalandılar

Nefes kesen operasyon: 17 kişi adliyeye sevk edildi.
Şehit sayımız<br>6'ya yükseldi

Şehit sayımız
6'ya yükseldi

İdlib'de rejim unsurları alçak saldırı düzenledi.
Dolandırıcılığı<br>bitirecek sistem

Dolandırıcılığı
bitirecek sistem

Bugün itibariyle noterlerde uygulanmaya başladı.
Barış değil<br>savaş ilanı

Barış değil
savaş ilanı

İletişim Başkanı Altun'dan çarpıcı açıklamalar.
Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Karargah'ta yapılan toplantının ardından sınıra gittiler.
Döktükleri kanın<br>bedelini ödemeli

Döktükleri kanın
bedelini ödemeli

Bahçeli'den İdlib'deki alçak saldırıya tepki.
Erdoğan Ukrayna'da

Erdoğan Ukrayna'da

Cumhurbaşkanı Zelensky, resmi tören ile karşıladı.
Barış değil <br>ilhak planı

Barış değil
ilhak planı

Bakan Çavuşoğlu, İİT'nin olağanüstü toplantısında konuştu.
Zam oranı belli oldu

Zam oranı belli oldu

Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren gelişme.
10 günde bitti

10 günde bitti

​Çin'de 24 Ocak'ta yapımına başlanan Koronavirüs hastanesi bugün hizmete açıldı.
Değerini katladı

Değerini katladı

İrfan Can en pahalı Türk futbolcular listesine girdi.
30-35 civarında!

30-35 civarında!

İdlib'de Suriye rejimine verilen karşılığın detaylarını Erdoğan açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.