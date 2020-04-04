Baraj havzasındaki Artvin Yusufeli'nin İnanlı köyü başka bir bölgeye naklediliyor

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Türk işçiler getiriliyor: Arabistan’da karantinaya alınan 360 umreci de yurda getirilecek

Koronavirüs salgını sonrasında 20 bin vatandaşını ülkeye getiren Türkiye şimdi de Irak, Suudi Arabistan ve Cezayir’den 3 bin 200 vatandaşını daha alacak. Bu kişilerin büyük çoğunluğunu, bu üç ülkede salgın nedeniyle kapanan inşaat şantiyelerinde çalışan işçiler oluşturuyor. Suudi Arabistan’da karantinaya alınan ve tedavi gören yaklaşık 360 umreci de yurda getirilecek.