Gündem Baraj havzasındaki Artvin Yusufelinin İnanlı köyü başka bir bölgeye naklediliyor
ARTVİN

Baraj havzasındaki Artvin Yusufeli'nin İnanlı köyü başka bir bölgeye naklediliyor

Baraj havzasındaki Artvin Yusufeli'nin İnanlı köyü başka bir bölgeye naklediliyor

Yerleşim yerleri baraj su toplama havzasında kalan Artvin'in Yusufeli ilçesi İnanlı köyü halkının başka bir bölgeye nakli ve yerleştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
İnanlı Köyü başka bir bölgeye naklediliyor.
İnanlı Köyü başka bir bölgeye naklediliyor.

Artvin'in İnanlı köyü halkının, Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'nin yapımı nedeniyle başka bir bölgeye nakli ve yerleştirilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Buna göre, Artvin'in Yusufeli İlçesi, İnanlı köyü halkının yerleşim yerlerinin, Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'nin içinde kalması dolayısıyla belirlenen başka bir bölgeye nakline karar verildiği belirtildi.

Söz konusu karar, 6292 sayılı kanunun 4'üncü maddesi gereğince alındı.

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Yusufeli Barajı’nda son 100 metre: Türkiye'nin en yüksek barajı olacak

Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi
FOTOĞRAF 11
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Projesi gövde yüksekli 163 metreye ulaştı.
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Yusufeli Barajı’nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işleri devam ediyor.
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Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.
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Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. yüksek barajı olacak.
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16 Ekim itibarıyla baraj için dökülen gövde beton miktarı 2.103.000 metreküp seviyesine ulaştı.
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Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi’nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak.
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Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.
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Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak.
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Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.
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Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek
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Yusufeli Barajı Dar vadinin gizli hazinesi
Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yusufeli Barajı'nı, dar vadinin gizli hazinesine benzetti. Aydın, Yusufeli barajının gece çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak “En yüksekte gece gündüz durmak yok. Dar vadinin gizli hazinesi. Yusufeli barajından gece gündüz çalışmalar aralıksız devam ediyor. Baraj inşaatında 163 metre gövde yüksekliğine ulaşılmış olup, 166 metre için hazırlıklar yapılıyor” dedi.


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