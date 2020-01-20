Ekonomi Yusufeli Barajında son 100 metre Türkiyenin en yüksek barajı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yusufeli Barajı’nda son 100 metre: Türkiye'nin en yüksek barajı olacak

Yusufeli Barajı’nda son 100 metre: Türkiye'nin en yüksek barajı olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı’nın 175 metre yüksekliğe ulaştığını ifade ederek, 275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Yusufeli Barajı'nda yüzde 72’lik fiziki gerçekleşme sağlandı.
Yusufeli Barajı'nda yüzde 72’lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı’na ilişkin konuştu. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesinde şu an itibariyle baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli “Yusufeli Barajı genelinde şu an için yaklaşık yüzde 72’lik fiziki gerçekleşme sağlandı” dedi.

Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Projesi gövde yüksekli 163 metreye ulaştı.
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Yusufeli Barajı’nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işleri devam ediyor.
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Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.
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Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. yüksek barajı olacak.
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16 Ekim itibarıyla baraj için dökülen gövde beton miktarı 2.103.000 metreküp seviyesine ulaştı.
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Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi’nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak.
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Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.
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Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak.
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Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.
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Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek
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Yusufeli Barajı Dar vadinin gizli hazinesi
Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yusufeli Barajı'nı, dar vadinin gizli hazinesine benzetti. Aydın, Yusufeli barajının gece çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak “En yüksekte gece gündüz durmak yok. Dar vadinin gizli hazinesi. Yusufeli barajından gece gündüz çalışmalar aralıksız devam ediyor. Baraj inşaatında 163 metre gövde yüksekliğine ulaşılmış olup, 166 metre için hazırlıklar yapılıyor” dedi.


Gövde beton dökümünde rekor

Yusufeli Barajı’nın 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek barajı olacağını belirten Bakan Pakdemirli “18 ay içerisinde 4 milyon metreküplük gövde betonunun 2 milyon 300 bin metreküplük kısmı dökülerek yaklaşık yüzde 58 gerçekleşme sağlandı ve bu kategoride bir rekora imza atıldı. Yapılan programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

İHA
Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı 175 metre yüksekliğe ulaştı.

650 bin kişinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak

  • Baraj tamamlanıp işletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Bakan Pakdemirli “Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES tesisinin toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Yusufeli Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle milli bütçeye yıllık 1 milyar 200 milyon lira katkıda bulunacak” açıklamasını yaptı.

Kendisini 7 senede amorti edecek

Bakan Pakdemirli, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerini uzatacak barajın, kendisini 7 senede amorti etmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

7'inci kez taşınacak ilçenin yeni yeri heyecanlandırdı
OYNAT 01:18
7'inci kez taşınacak ilçenin yeni yeri heyecanlandırdı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ve 4 köyü sular altında bırakacak. 151 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli için yeni yerleşim yeri inşa ediliyor. 69 yıllık ilçe yerleşim yerine veda etmeye hazırlanan vatandaşlar, götürüldüğü yeni yerleşim yerinde yükselen binalar ve iş yerlerini ilk kez gördü, cadde ve sokakları gezdi. Kimi vatandaşlar heyecandan gözyaşlarını tutamadı, kimileri ise yeni yerleşim yerini cep telefonları ile görüntüledi.


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