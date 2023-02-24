Barış için bir yıl: Türkiye, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda aktif diplomasiyle fark oluşturdu

Türkiye bir yandan Batı’nın Rusya’ya karşı başlattığı tek taraflı ambargonun dışında kaldı, diğer yandan Rusya’nın taleplerini meşru bir hat içinde tutmayı başardı.
Rusya ve Ukrayna arasında 2014 yılından beri tırmanarak süren gerilim geçen yıl 24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği ‘özel operasyon’ emriyle savaşa dönüştü. Türkiye bir yandan Batı’nın Rusya’ya karşı başlattığı tek taraflı ambargonun dışında kaldı, diğer yandan Rusya’nın taleplerini meşru bir hat içinde tutmayı başardı. Yaptırımların dışında kalması Türkiye’yi, Rusya’nın Batı’ya açılabileceği tek kapı durumuna getirdi.
ARABULUCULUK ÇALIŞMALARI
Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkesin sağlanması ve muharebelerin sona ermesi için yoğun çaba sarf etti. Tarafları, biri Antalya’da, diğeri İstanbul’da olmak üzere 2 kez bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin savaşın başlamasından sonra 16 kez telefonla, dört kez de yüz yüze görüştü. Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile 15 kez telefonda, bir kez de kuşatma altındaki Kiev’de yüz yüze görüştü. Antalya’da dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen ilk müzakerenin ardından Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri, 29 Mart’ta İstanbul’da buluştu.
Tahıl Koridoru Anlaşması
13 Temmuz’da Rusya’nın Ukrayna’yı istilası sebebiyle oluşan tahıl krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarının açılarak bir tahıl koridoru oluşturulması konusunu görüşmek üzere Türk, Ukraynalı, Rus ve BM heyetleri İstanbul’da bir araya geldi. 22 Temmuz’da Ukrayna limanlarının açılarak bir tahıl koridoru açılması anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından İstanbul, Dolmabahçe’de imzalandı. Koridor 29 Ekim’de Rusya tarafından tek taraflı kapatıldıysa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun gayretiyle 17 Kasım’da yeniden açıldı. 22 Eylül tarihinde 215 Ukraynalı askerin serbest bırakılmasını sağladı. Türkiye’nin açtığı kapıdan bu yana 2000’den fazla esir değiştirildi.