Batı, cini şişeden çıkardı: Putin savaşın yıl dönümünde ABD’yi ve Batı'yı hedef aldı

Neredeyse birinci yılını dolduracak ve on binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Batı cini şişeden çıkardı' dedi. Sessizliğini bozan Putin, Rusya Parlamentosu’nun üyelerini Ukrayna'daki savaş konusunda bilgilendirdi. 'Donbas problemini çözmek için her şeyi denedik ancak Batı başka bir senaryo için hazırlandı' diyen Rus lider, Kiev'in savaştan önce Batı ile silah anlaşmaları için temasa geçtiğini, bunun da çatışmaları tetiklediğini iddia etti. ABD’nin tek taraflı anlaşmalardan çıktığını belirten Putin, 'Savaşı onlar başlattı ve biz güç kullanarak durdurmak mecburiyetinde kaldık' dedi. Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafını Rusya ile küresel bir çatışmaya dönüştürmeye çalıştığını ve Rusya'nın varlığının tehlikede olduğunu söyleyen Putin, “Yerel çatışmayı küresel bir çatışmaya çevirmeyi planlıyorlar, biz bunu bu şekilde anlıyoruz ve buna göre tepki göstereceğiz” dedi.