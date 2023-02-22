Batı, cini şişeden çıkardı: Putin savaşın yıl dönümünde ABD’yi ve Batı'yı hedef aldı

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Putin, Ukrayna savaşının yıl dönümüne 3 gün kala yaptığı konuşmada ABD ve Batı'yı hedef aldı.
Neredeyse birinci yılını dolduracak ve on binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Batı cini şişeden çıkardı' dedi. Sessizliğini bozan Putin, Rusya Parlamentosu’nun üyelerini Ukrayna'daki savaş konusunda bilgilendirdi. 'Donbas problemini çözmek için her şeyi denedik ancak Batı başka bir senaryo için hazırlandı' diyen Rus lider, Kiev'in savaştan önce Batı ile silah anlaşmaları için temasa geçtiğini, bunun da çatışmaları tetiklediğini iddia etti. ABD’nin tek taraflı anlaşmalardan çıktığını belirten Putin, 'Savaşı onlar başlattı ve biz güç kullanarak durdurmak mecburiyetinde kaldık' dedi. Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafını Rusya ile küresel bir çatışmaya dönüştürmeye çalıştığını ve Rusya'nın varlığının tehlikede olduğunu söyleyen Putin, “Yerel çatışmayı küresel bir çatışmaya çevirmeyi planlıyorlar, biz bunu bu şekilde anlıyoruz ve buna göre tepki göstereceğiz” dedi.
Batı’yı demokrasi kisvesi altında başka ülkelere müdahale etmekle suçlayan Rus lider, “Rusya'yı sahada yenmek imkansızdır. Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız” ifadelerini kullandı. Batı'yı dünya meselelerinde “sınırsız güç” peşinde koşmakla suçlayan Putin, “Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı koz olarak kullanıyor” dedi. Rus lider Moskova'nın Ukrayna'daki saldırısına 'sistematik olarak' devam etme sözü veren Putin, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START antlaşmasındaki katılımını askıya alacaklarını da açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyarette bulunduğu Polonya’nın başkenti Varşova’da cumhurbaşkanlığı sarayının önünde Polonyalılara hitaben konuşma yaptı. Biden, birlik olmanın önemine değinerek, “Putin, tankların Ukrayna’ya girme emrini verdiğinde pes edeceğimizi düşündü. Ancak yanıldı. Ukraynalı vatandaşlar çok cesurlar. ABD, Avrupa, Atlantik’ten Pasifik’e ulusların bir koalisyonu, demokrasiyi birleştirmek için çok güçlüydük.” değerlendirmesinde bulundu.