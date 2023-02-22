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Dünya

Batı, cini şişeden çıkardı: Putin savaşın yıl dönümünde ABD’yi ve Batı'yı hedef aldı

Putin, Ukrayna savaşının yıl dönümüne 3 gün kala yaptığı konuşmada ABD ve Batı'yı hedef aldı. Rusya'nın yenilmesinin 'imkansız' olduğunu söyleyen Putin, “Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık. Cini şişeden onlar çıkardı” dedi. Putin, Batı’yı yerel bir çatışmayı küresel çatışmaya dönüştürmeye çalışmakla suçladı.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Putin, Ukrayna savaşının yıl dönümüne 3 gün kala yaptığı konuşmada ABD ve Batı'yı hedef aldı.

Putin, Ukrayna savaşının yıl dönümüne 3 gün kala yaptığı konuşmada ABD ve Batı'yı hedef aldı.

Neredeyse birinci yılını dolduracak ve on binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Batı cini şişeden çıkardı' dedi. Sessizliğini bozan Putin, Rusya Parlamentosu’nun üyelerini Ukrayna'daki savaş konusunda bilgilendirdi. 'Donbas problemini çözmek için her şeyi denedik ancak Batı başka bir senaryo için hazırlandı' diyen Rus lider, Kiev'in savaştan önce Batı ile silah anlaşmaları için temasa geçtiğini, bunun da çatışmaları tetiklediğini iddia etti. ABD’nin tek taraflı anlaşmalardan çıktığını belirten Putin, 'Savaşı onlar başlattı ve biz güç kullanarak durdurmak mecburiyetinde kaldık' dedi. Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafını Rusya ile küresel bir çatışmaya dönüştürmeye çalıştığını ve Rusya'nın varlığının tehlikede olduğunu söyleyen Putin, “Yerel çatışmayı küresel bir çatışmaya çevirmeyi planlıyorlar, biz bunu bu şekilde anlıyoruz ve buna göre tepki göstereceğiz” dedi.

YENİ START'A KATILIM ASKIDA

Batı’yı demokrasi kisvesi altında başka ülkelere müdahale etmekle suçlayan Rus lider, “Rusya'yı sahada yenmek imkansızdır. Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız” ifadelerini kullandı. Batı'yı dünya meselelerinde “sınırsız güç” peşinde koşmakla suçlayan Putin, “Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı koz olarak kullanıyor” dedi. Rus lider Moskova'nın Ukrayna'daki saldırısına 'sistematik olarak' devam etme sözü veren Putin, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START antlaşmasındaki katılımını askıya alacaklarını da açıkladı.

“ABD savaşa dahil oldu” notası

  • “ABD savaşa dahil oldu” çıkışı Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne M. Tracy’nin bakanlığa çağrıldığını ve ABD’ye protesto notası verildiğini açıkladı. Bakanlık, Kiev’e silah ve mühimmat desteği sağlayan ABD’nin ‘Ukrayna’daki çatışmalara dahil olduğunu’ bildirdi. Bakanlığın, konuyla ilgili açıklamasında, “Büyükelçi’ye verilen protesto notasında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah sevkiyatı, Rus askeri ve sivil altyapısına yönelik saldırıların düzenlenmesi için hedefleri içeren talimatların devredilmesi, ABD’nin çatışma tarafı olmadığı yönündeki açıklamaların aciz ve yanlış olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Biden: Pes etmedik

ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyarette bulunduğu Polonya’nın başkenti Varşova’da cumhurbaşkanlığı sarayının önünde Polonyalılara hitaben konuşma yaptı. Biden, birlik olmanın önemine değinerek, “Putin, tankların Ukrayna’ya girme emrini verdiğinde pes edeceğimizi düşündü. Ancak yanıldı. Ukraynalı vatandaşlar çok cesurlar. ABD, Avrupa, Atlantik’ten Pasifik’e ulusların bir koalisyonu, demokrasiyi birleştirmek için çok güçlüydük.” değerlendirmesinde bulundu.


#Putin
#Rusya
#Ukrayna
#ABD
12 dakika önce
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Batı, cini şişeden çıkardı: Putin savaşın yıl dönümünde ABD’yi ve Batı'yı hedef aldı
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