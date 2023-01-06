Başarır ve Türkkan’ın dokunulmazlığı komisyonda

Manisa'da baba ve iki yaşındaki oğlu su kuyusuna düştü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ve oğlunu kurtarma çalışması başlatıldı. Anne Yağmur Demir, gözyaşları içinde 'Ya vücudunu kapattıysa, aşağıda boğulduysa, ya boğulduysa... İlk düştüğünde 'Hayır alamıyorum' dedi. 'Yardım et Yağmur bana, çocuk boğulacak altımda' dedi.' ifadelerini kullandı.



