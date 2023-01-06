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ANKARA

Başarır ve Türkkan’ın dokunulmazlığı komisyonda

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, 11 Ocak'ta CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında hazırlanan 'dokunulmazlığın kaldırılması' fezlekelerini görüşecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başarır ve Türkkan’ın dokunulmazlığı komisyonda
Lütfü Türkkan

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, 11 Ocak'ta CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında hazırlanan 'dokunulmazlığın kaldırılması' fezlekelerini görüşecek. CHP'li Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından fezleke düzenlenmişti.

Ali Mahir Başarır
Ali Mahir Başarır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden Türkkan hakkında da "hakaret" suçundan fezleke hazırlanmıştı.

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