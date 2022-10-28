Gündem İYİ Partili Lütfü Türkkanın Togg hazımsızlığı Tepki çeken paylaşıma vatandaştan tepki yağdı
POLİTİKA

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Togg hazımsızlığı: Tepki çeken paylaşıma vatandaştan tepki yağdı

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubunun (Togg) üretim tesisi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Üretim bandından inecek yerli otomobil, muhalefet kanadını ise rahatsız etti. Şehit yakınına küfretmesiyle gündem olan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Togg üzerinden bir kez daha nefret kustu. Vatandaşlar skandal paylaşıma tepki göstererek, "Yoksa bizim olmayan sizler misiniz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Lütfü Türkkanın Togg hazımsızlığı: Tepki çeken paylaşıma vatandaştan tepki yağdı
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak Togg'un üretim tesisinde hazırlıklar tamamlandı.

Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek ve banttan inen ilk araç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılacak.

MUHALEFETİN TOGG HAZIMSIZLIĞI

Üretim bandından inecek yerli otomobil, muhalefet kanadını ise rahatsız etti. Şehit yakınına küfretmesiyle gündem olan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Togg üzerinden bir kez daha nefret kustu.

  • Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kirasını ödeyemeyen karnı togg olmayan adam neylesin TOGG'u?" ifadelerini kullandı.

"BİZİM OLMAYAN SİZLER MİSİNİZ?"

Türkkan'ın paylaşımına vatandaşlar tepki gösterdi;

"Bu mesele milli hassasiyet içerir. İçinde vatan sevgisi olmayan anlayamaz. Sizde anlamak için zorlamayın!"

"Siz bi ekonomi danışmanı tutun. Ülke iyi bir ürün üretir, o ürünle ilgili ithalat azalır, ihracat olur, istihdam artar, bütçe olumlu yönde etkilenir, pek çok eve bereket gelir. Karınlar doyar. Bunları size öğretmek zorunda kalmak da sizin mi bizim mi talihsizliğimiz bilemedim!"

"Bu kafayla mı iktidar olmak istiyorsunuz? Allah fırsat vermesin inşallah..."

"Aynı insanlar neylesin BMW yi AUDİ'yi Mercedes'i şunu bunu..Ama onlara tek kelimeniz yok sanırım, Bu Devlet Millet menfaatına olan bir şeye sevinememeyi ne çabuk öğrendiniz CHP'den..BENİM ya hu BİZİM yahu... Yoksa bizim olmayan sizler misiniz"

"Bırak kelime oyununu Lütfü. Şehidin bacısına küfreden kişiye oy veren adama adam denir mi?"

Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
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Togg'dan yapılan açıklamaya göre, \"Bir otomobilden fazlası\" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’da \"Türkiye’nin Renkleri\"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.
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Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine \"Anadolu\", \"Gemlik\", \"Oltu\", \"Kula\", \"Kapadokya\" ve \"Pamukkale\" isimlerini verdi.

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Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını...
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Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı..
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Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını..
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Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını..
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Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini..
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Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturdu.
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\"Ülkemizin sahip olduğu eşsiz güzelliklerden ilham alıyoruz\"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
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\"Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız...
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İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden ilham aldık. 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.\"
Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı
Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.

'İYİ Parti'de öfke yok, düşmanlık yok' diyen Meral Akşener Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfürler savurduğu görüntüyle gündem oldu
OYNAT 00:58
'İYİ Parti'de öfke yok, düşmanlık yok' diyen Meral Akşener Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfürler savurduğu görüntüyle gündem oldu

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener'in 'İYİ Parti'de öfke yok, saygı var. İYİ Parti'de düşmanlık yok, kardeşilik var.' sözleri sosyal medyada gündem oldu. İYİ Parti'de öfkenin, düşmanlığın olmadığını savunan Akşener'e Bingöl'de şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın görüntüleri hatırlatıldı. Akşener, şehit yakınına küfürler savuran Türkkan'ı 'hislerine yenik düştü' diyerek savunmuş, küfür ettiği Tahir Gümren'e ise 'ahlaksız adam' demişti.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.


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