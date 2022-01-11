Gündem Başörtülü öğrenciye hakaret eden Metin Kazancının Ankara Üniversitesi ile ilişiği kesildi
EĞİTİM

Başörtülü öğrenciye hakaret eden Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi ile ilişiği kesildi

Ankara Üniversitesi, başörtülü bir öğrenciye hakaret eden öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kazancı'nın üniversite ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başörtülü öğrenciye hakaret eden Metin Kazancının Ankara Üniversitesi ile ilişiği kesildi
Metin Kazancı

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Metin Kazancı, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" diyerek hakarette bulunmuştu.

Üniversite, Prof. Dr. Kazancı ile ilişiğini kesildiğini açıkladı.

"ÜNİVERSİTEMİZDE DERS VERMEMESİ KARARI ALINMIŞTIR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizde bir öğrencimizin giyim tercihinden dolayı yaşanan üzücü olay hakkında Siyasal Bilgiler Fakültesinde inceleme başlatılmış, inceleme sonucunda olaya neden olan İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesinin üniversitemizde ders vermemesi kararı alınmıştır"

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