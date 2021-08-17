Başörtülü doktora hakaret eden CHP’li meclis üyesi için 2 yıl 4 ay hapis istendi

Filyasyon ekibindeki başörtülü diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk’e “Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim” şeklinde sözler söyleyen Bahçelievler Belediyesi CHP’li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başörtüsünü kastedip hakaret etti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Mart’ta meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, Tuba Taşkın Öztürk’ün Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde diş hekimi olarak görev yaptığı, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle filyasyon ekibinde olduğu aktarıldı.

OYNAT 02:27 CHP'li meclis üyesinden başörtülü hekime skandal sözler: Sana nasıl güvenebilirim ya beni zehirlersen? Diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında 'Ayrımcılık' ve 'Hakaret' iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel, kendisine Kovid- 19 testi yapılmak üzereyken Öztürk'e yönelik, 'Senin başında şu şey (başörtüsü) varken, sana nasıl güvenip ağzımı açarım. Ya beni zehirlersen' diyerek hakarette bulundu. BiP'te paylaş

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4 Mart günü Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde Bahçelievler belediye meclis üyelerine toplu olarak korona virüs testi yapıldığı iddianamede belirtilerek, Temel’in müşteki Öztürk’e başörtüsünü kastederek “Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim. Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim” şeklinde sözler söylediği açıklandı.

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CHP’li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel

"Şaka maksatlı söyledim" dedi ama...

İddianamede Öztürk’ün şikayetçi olmasının ardından CHP’li meclis üyesi Temel’in ifadesinin alındığı belirtildi. Temel, iddianamede yer verilen ifadesinde kullandığı kelimelerin şaka maksatlı olduğunu ve yanlış anlaşıldığını, hakaret kastı ile hakaret etmediğini, sözlerinin yanlış anlaşılması nedeniyle müştekiden özür dilediğini ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

İddianamede bir kısım tanıkların müştekinin iddialarını doğrular mahiyette beyanda bulundukları da açıklandı.

Olay tarihinde aleni ortamda müştekiye söylenen sözlerin hakaret suçunu oluştuğu anlatılarak İsmail Hakkı Temel’in ‘kamu görevlisine görevinden ve mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden dolayı alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

GÜNDEM Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu: 'Başın kapalı sana nasıl güvenebilirim' demişti

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında İsmail Hakkı Temel’in önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.