Başörtülü öğretmene "facia" diyen Ataklı hakim karşısında

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Can Ataklı hakkında, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Can Ataklı ile avukatı katıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına da 3 avukat duruşmada hazır bulundu.

GÜNDEM Başörtülü öğretmene 'facia' diyen Can Ataklı’ya hapis istemi

"Hakaret kastım yoktu"

Daha önce de laiklik ve benzeri konulardaki görüşlerini defalarca açıkladığını kaydeden Ataklı, "Bu zamana kadar hakkımda herhangi bir dava açılmadı. Olayın olduğu gün Tele 1 televizyonunda programı sunarken arkamdaki yayında görülmeyen ekranda EBA TV yayınının başladığını gördüm. Yayında başörtülü bir öğretmen vardı. Bu konudaki düşüncemi 4-5 cümle ile aktardım. Hakaret kastım yoktur. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya olduğum için üzüntülüyüm. Benim ifade tarzım bazı kesimi rahatsız edebiliyor" diye konuştu.

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OYNAT 00:59 Can Ataklı yine nefret kustu yine haddini aştı: Türbanlı öğretmen kadar facia bir şey olamaz Öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün sunucu Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Daha önce de benzer çıkışlar yapan ve özellikle dindar vatandaşları hedef gösteren açıklamalar yapan Ataklı, 'Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermeleri çok yanlış. Bunu özgürlük falan diye anlatmayın. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun. Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmeyen var. Türbanlı öğretmenle başlamak kadar bence başka facia bir şey olamaz' dedi. BiP'te paylaş

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"Konuşmalarım okunduğunda rahatsız edici geliyor"

Ataklı, konuşmalarının yazı olarak okunduğunda rahatsız edici gelebildiğini ifade ederek, "Televizyon ortamındaki konuşma tarzım, jest ve mimiklerim dikkate alındığında rahatsız edici gelmemektedir. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum. Suçlamayı kabul etmiyor, beraatimi istiyorum" dedi.

Dosyanın, mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

KADEM'den açıklama

Bu arada duruşma öncesi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Dernek adına açıklama yapan avukat Müjgan Siyah Çevik, "Temel hak ve özgürlükleri tanımayan bir zihniyeti yeniden gündeme taşıma çabasına soyunan Ataklı, inançları gereği giyim tarzından dolayı toplumun bir kesimini nefret söylemleriyle ötekileştirme çabası içine girerek aşağılamıştır" dedi.

1 yıl 6 aya kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Can Ataklı hakkında, 23 Mart 2020'de özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.