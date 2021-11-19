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ANKARA

Başsavcılık harekete geçti: Ankara'daki doğal gaz patlamasına soruşturma

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün gece saatlerinde büyük bir facia yaşandı. Bir binada LPG sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi, baba-kız hayatını kaybederken, çok sayıda apartman sakini oluşan göçükten kurtarıldı. Yaşanan faciayla ilgili yetkililer harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA Diğer
Başsavcılık harekete geçti: Ankaradaki doğal gaz patlamasına soruşturma
Patlamada binanın yarısı çöktü.

Dün akşam Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Doğal gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.

2 ÖLÜ, 4 YARALI

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamada yaralanan 6 kişiden bir baba ve çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. 4 yaralının ise hastanede tedavilerine devam ettiğini belirtti.

Ankara'da üç katlı binada patlama: Türkmen baba ile 2 yaşındaki kızı yaşamını kaybetti
GÜNDEM
Ankara'da üç katlı binada patlama: Türkmen baba ile 2 yaşındaki kızı yaşamını kaybetti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: Binanın dörtte biri çökmüş durumda
OYNAT 02:34
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: Binanın dörtte biri çökmüş durumda
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Konuya ilişkin TVNET'e açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 'Binanın dörtte biri çökmüş durumda. Altı yaralımız var ve ikisi çocuk. 60 yıllık bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir bölgede yer alıyor. Zemin artı iki kattan oluşuyor. Deprem olmuş gibi çökmüş durumda.' diye konuştu.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara'da 3 katlı binada yaşanan ve 2 kişinin öldüğü 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan açıklamada, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili olarak Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Keçiören'de patlama sonrası enkazdan kurtarılan vatandaşlar
OYNAT 00:52
Keçiören'de patlama sonrası enkazdan kurtarılan vatandaşlar
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada, ilk belirlemelere göre, LPG sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, patlama sonrası enkazdan kurtarılan vatandaşların görüntüsüne yer verirken, paylaşımında, 'Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz.' ifadelerini kullandı.

Ankara’daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
OYNAT 00:59
Ankara’daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Ankara Keçiören'de 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı, 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın etkisi gün ağırınca ortaya çıktı.

Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde dün saat 22.26 sıralarında 3 katlı bir binada patlama meydana gelmişti. Patlamada 3'ü ağır 4 kişinin yaralanmıştı, 2 kişide yaşamını yitirmişti. Şiddetli patlamanın etkisi gün ağırınca ortaya çıktı. Patlamanın etkisiyle apartmanın duvarlarının yıkıldığı, evdeki eşyaların dışarıya çıktı görüldü.

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