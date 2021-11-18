Ankara'da üç katlı binada patlama: Türkmen baba ile 2 yaşındaki kızı yaşamını kaybetti

Son dakika haberi... Ankara'ya bağlı Keçiören ilçesinde yer alan Adnan Menderes Mahallesinde alan yer üç katlı bir binada, iddialara göre doğal gaz nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle binanın bir kısmı çökerken, altı vatandaşın göçükten çıkarıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.

Görgü tanıkları, binanın mutfak tarafında meydana gelen göçüğün altında vatandaşların olduğunu bildirirken, ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

DHA

ANKARA VALİSİ ŞAHİN: TÜRKMEN BABA İLE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlama ve ardından göçük meydana gelen binada inceleme yaptı. Vali Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 katlı binada gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunun değerlendirildiğini belirterek, "Patlamanın neticesinde 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir baba ve çocuğu hayatını kaybetti. Şu an Irak Türkmeni aileden 2 vefat var. 4 yaralının tedavisi devam ediyor." dedi.

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Patlama sonucu binada oluşan göçük nedeniyle 6 kişinin yaralandığını anımsatan Şahin, ekiplerin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını titiz şekilde yürüttüğünü vurguladı.

Binada iki Türk vatandaşı, Iraklı Türkmen aile ile bir de Afgan ailenin yaşadığını, Afgan ailenin bir başka komşusuna misafirliğe gittiği için patlama esnasında evde olmadıklarını aktaran Şahin, yaralı sayısı ile binada oturan kişi sayısının örtüşmesi nedeniyle enkazda başka birilerinin olmadığını umduklarını ama tüm ihtimaller değerlendirilerek arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Binadaki patlamanın doğal gaz sızıntısı sebebiyle olup olmadığı sorulan Şahin, "Binada hem doğal gaz sistemi var hem de LPG kullanılıyor. Hangisinden kaynaklandığı ancak teknik incelemeden sonra anlaşılacak." açıklamasında bulundu.

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BAKAN KOCA: İKİSİ AĞIR ALTI KİŞİ YARALANDI

Patlama nedeniyle Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan patlamada ağır yaralanan iki çocuktan birinin ve babasının hayatını kaybettiğini, diğer çocuğun durumunun ise ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Bakan Koca, açıklamada,"Keçiören’de meydana gelen patlamada; aynı aileden 2 yaşlarında bir kız çocuğu ve 35 yaşlarında baba hayatını kaybetti. 5 yaşlarındaki erkek kardeşin ise durumu ağır. Hamile annenin tedavisine devam ediliyor." ifadesini kullandı.

OYNAT 00:52 Keçiören'de patlama sonrası enkazdan kurtarılan vatandaşlar Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada, ilk belirlemelere göre, LPG sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, patlama sonrası enkazdan kurtarılan vatandaşların görüntüsüne yer verirken, paylaşımında, 'Ankara Keçiören'de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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ÖLEN VE YARALANLARIN İSİMLERİ

Keçiören'de 3 katlı binada meydana gelen patlama ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Patlamada yıkılan enkazın altında çıkarıldıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybedenlerin Muhammed Kahtan (35) ile kızı Melek Kahtan (2) olduğu saptandı.

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Yaralanan Umutcan Yeter (21), Beyzagül Yokuş (15), Zine Abdülkerim El Vahap (25) ve Useme Kahtan'ın (5) ise tedavileri sürüyor. Vucutlarında kısmen yanıklar da olan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

'KAPIYI KIRDILAR ÖYLE ÇIKTIK'

Patlamanın olduğu Onbirler Apartmanı sakinlerinden Yasin Murat, olayı anlattı. Deprem olduğunu zannettiğini söyleyen Murat, "5 dakika önce eve girmiştim. Ailemle beraber oturuyorduk. Deprem gibi bina sallandı. Sallandıktan sonra yıkıntı sesleri geldi. Balkondan polislerin sesi geldi. Cama çıktım polis ekipleri dışarıdaydı. Sordum 'ne oldu?' diye. Polisler bana patlama olduğunu söylediler. Bize 'binayı başlatın' dediler. Bina kapısını açmaya çalışıyordum. Ama kapı açılmadı. Camlar kırıldı hep. Kapı kitlenmiş patlama olunca. Kapı açılmıyor diye yardım istedim. İtfaiye ekibini gönderdiler. Kapıyı kırdılar biz de öyle çıktık. Biz evde 7 kişiydik. Hepimiz sağ kurtulduk" diye konuştu.

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'ORTA KATTA OLDU OLAY'

Enkaz altında 4 kişinin kaldığını aktaran Murat, söyle devam etti:

"4 kişi vardı. Orta katta oldu olay. Orta katttan aşağı doğru yıkıldı bina. 3 kat komple yıkıldı. Binada başka insanlar da vardı. Üst katımızda Iraklılar vardı. Ailem başka yerde kalıyor şu an ben buradayım. Komşularla aram iyiydi, öğlen kardeşlerimle beraber oynuyorlardı. Bir tane kız çocuğu vefat etmiş. Anneleri de hamileydi. Bir oğulları daha vardı. Durumları ağırmış ama yaşıyorlarmış galiba."

"BİNANIN DÖRTTE BİRİ YIKILDI"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, TVNET'e yaptığı açıklamada, "Bu kadar bir hasar olmaz. Doğal gaz patlaması gibi gözüküyor. Bir kat olduğu gibi çökmüş durumda, ikisi çocuk, birisi hamile altı yaralımız var. İnşallah hayati tehlikesi olan, ölen olmaz. Binanın dörtte biri göçmüş durumda. Arama ve tarama çalışmaları yapılıyor. 60 yıllık bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir bölgede yer alıyor. Zemin artı iki kattan oluşuyor. Deprem olmuş gibi çökmüş durumda. İlçemizin en hareketli caddesinde yer alıyor. Köpekler koku aldı gibi, çalışma yapılıyor." diye konuştu.

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İTFAİYE: PATLAMA BİNANIN HER KATINDA MUTFAKTA OLDU

Arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekipleri, patlamanın binanın mutfak bölümünde ve her katta meydana geldiğini açıkladı.

AFAD: DOĞAL GAZ PATLAMASI MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada patlamanın doğal gaz nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası 6 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye sevk edilmişlerdir. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

ABB BAŞKANI YAVAŞ: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavavş, "Keçiören ilçemizde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sosyal hizmetler ekiplerimiz de mağdur vatandaşlarımıza yardım için bölgede çalışıyor." dedi.

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