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Batman haberleri: ​Batman'da baraj suyu çekildi binlerce balık telef oldu

Batman'da baraj suyu çekildi, binlerce balık telef oldu

Ilısu Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruyan göletlerde havasız kalan yüz binlerce yavru balık telef olurken, küçük su birikintilerinde sağ kalan balıklar ise kurtarılmayı bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Suyun çekilmesiyle binlerce yavru balık kıyıya vurdu.
Suyun çekilmesiyle binlerce yavru balık kıyıya vurdu.

Uzun süredir yağış almayan Ilısu Barajı'nda su seviyesi minimum seviyeye düştü. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruyan göletlerde havasız kalan yüz binlerce yavru balık telef oldu. Küçük su birikintilerinde sağ kalan balıklar ise kurtarılmayı bekliyor.

Batman'da Zilek köprüsü yakınlarındaki Ağıl köyünde Ilısu Baraj göletinde yaşanan balık ölümlerine çevreciler tepki gösterdi. Baraj suyunun çekilmesiyle göletteki yüz binlerce yavru balığın kıyıya vurduğunu gören çevre sakinleri, duruma müdahale edilmesini talep etti.

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