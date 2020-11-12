Batman'da baraj suyu çekildi, binlerce balık telef oldu

Uzun süredir yağış almayan Ilısu Barajı'nda su seviyesi minimum seviyeye düştü. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruyan göletlerde havasız kalan yüz binlerce yavru balık telef oldu. Küçük su birikintilerinde sağ kalan balıklar ise kurtarılmayı bekliyor.
Batman'da Zilek köprüsü yakınlarındaki Ağıl köyünde Ilısu Baraj göletinde yaşanan balık ölümlerine çevreciler tepki gösterdi. Baraj suyunun çekilmesiyle göletteki yüz binlerce yavru balığın kıyıya vurduğunu gören çevre sakinleri, duruma müdahale edilmesini talep etti.