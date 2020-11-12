Ayda'nın babası isyan etti: Ev fiyatları iki katına çıktı herkes bir mazeret üretiyor

İzmir'i vuran Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası enkaz altından 91 saat sonra çıkarak tüm Türkiye'de gündem olan Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin İzmir'de depremden sonra artan ev fiyatlarına tepki gösterdi.

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EV FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in yayınına katılan baba Uğur Gezgin "“İzmir’de ev fiyatları çok yükseldi, ev bulmak çok zor. Yeni bir düzene geçmeye çalışıyoruz ama ev fiyatları depremden sonra iki katına çıkmış durumda. Anormal bir artış var. Bizim ruh sağlığı açısından oğlum, kızım ve benim bir tedaviye başlamam gerekiyor. Tedavilerimize başlamak için de bir an önce yerleşik bir düzene geçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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HERKES BİR MAZARET ÜRETİYOR

Gezgin yaşadığı zorluğu şu sözlerle anlattı : "Yeni hayatımıza başlamamız gerekiyor. 1989 yılından beri Bornova’da yaşıyorum ve bölgedeki ev fiyatlarını biliyorum. Fiyatlardaki artışın sebebi fırsatçılık mıdır, kur artışı mıdır bilmiyorum ama herkes bir mazeret üretiyor. Ev kiraları ve ev fiyatları çok yüksek”

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OYNAT 00:31 Enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda taburcu oldu İzmir'deki depremde enkaz altında kaldıktan sonra 91 saatin ardından enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. BiP'te paylaş

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