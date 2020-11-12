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KAYSERİ

Kayseri'deki vahşi cinayette son dakika gelişmesi: Alperen'i döverek öldüren kişiye ve annesine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kayseri'deki vahşi cinayette önemli gelişme: Alperen'i döverek öldürüp cesedini mezarlığa gömdüler

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cansız bedenini mezarlığa gömdüğü iddiasıyla tutuklanan 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer (38) ile küçük çocuğun annesi hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi DHA
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldürüp, cansız bedenini mezarlığa gömdüler.
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldürüp, cansız bedenini mezarlığa gömdüler.

Olay, Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta 15 Haziran'da meydana geldi. Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafedeki mezarlığa gömdü.

DHA
Küçük Alperen'in Emel Öner.

Harun Sezer, cinayetten 1 hafta sonra 21 Haziran'da durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine gözaltına alınan anne Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı
GÜNDEM
Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren zanlı, su kuyusunda yakalandı

SAZLIKTA YAKALANDI

Anne Öner'in itirafı sonrası polis, 'Pis Abi' lakaplı şüpheli Harun Sezer'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucu Sezer, 29 Haziran’da Çiftçi Sokak'ta bulunan metruk evin arkasındaki sazlıkta yakalandı.

Kayseri'de korkunç cinayet: Üvey baba 3 yaşındaki oğlunu öldürüp mezarlığa gömdü
GÜNDEM
Kayseri'de korkunç cinayet: Üvey baba 3 yaşındaki oğlunu öldürüp mezarlığa gömdü

Sezer'in üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer (38)

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

  • Harun Sezer ve birlikte yaşadığı Emel Öner, 3 yaşındaki Alperen’in ölümü ile ilgili önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Canice boğularak öldürülen minik Alperen'in son görüntüleri
OYNAT 00:00
Canice boğularak öldürülen minik Alperen'in son görüntüleri
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs, oluşturulan özel ekip tarafından 9 gün sonra saklandığı çalılıkların arasında yakalandı. Şahsın ifadesinde Alperen'i ağladığı için öldürdüğünü annesini ise odaya kilitlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan minik Alperen'in de can vermeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.


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