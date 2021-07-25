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İSTANBUL

Bayram dönüşü otogarda yoğunluk: Bayram bitti dönüş başladı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler İstanbul'a geri dönmeye başladı. Geri dönüşlerin başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

Haber Merkezi DHA
Bayram dönüşü otogarda yoğunluk: Bayram bitti dönüş başladı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği yaşanıyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayram tatilini hafta sonuyla birleştiren tatilcilerin eve dönüşü başladı.

DHA

Ailesi Kayseri'de bayramı geçiren ve otogarda ailesini bekleyen Erhan Öztürk, "Benim çocuklar dün 6'da yola çıktılar çok fazla yoğunluk varmış yollarda. Bekliyoruz bakalım. Kayseri'den geliyorlar, yolda çok fazla yoğunluk varmış, özelikle Bolu tarafında. Kazasız belasız bir şekilde gelirler inşallah" dedi.

DHA

Manisa'da gelen Abdullah Akkuş ise, "Tatil çok iyi geçti. Manisa Turgutlu'dan geliyorum. Bayram gayet iyi geçti. Gelirken feribotla geldik buraya" ifadesini kullandı.

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