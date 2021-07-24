İstanbul Havalimanı'nda bayram rekoru: Bugün 150 bin kişi seyahat edecek

İstanbul Havalimanı'nda bugün iniş ve kalkış olmak üzere bin 61 tarifeli sefer yapılacağı ve yaklaşık 150 bin yolcunun uçuş gerçekleştireceği öğrenildi. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluk yaşandığı, bugün toplam 670 uçuş gerçekleştirileceği bildirildi.

DHA Uçaklarda boş yer kalmadı.

DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram tatili dönüşleri nedeniyle yolcu ve uçak trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine iki gün kala bu kez İstanbul'a gelişlerde hareketlilik başladı. İstanbul'a dönüş için hava ulaşımını tercih edenler, bugün öğlen saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu trafiğini arttırdı.

DHA İç hatlarda yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İÇ HATLARDA HAREKETLİLİK

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Özellikle iç hatlar gelen yolcu katında hareketlilik yaşanıyor. Bayram dönüşü nedeniyle yolcu ve uçuş trafiğinin arttığı İstanbul Havalimanı'nda bugün bin 61 uçağın iniş ve kalkış yapması bekleniyor. Yine bugün gidiş ve geliş olmak üzere yaklaşık 150 bin yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etmesi bekleniyor.

DHA Bugün gidiş ve geliş olmak üzere yaklaşık 150 bin yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etmesi bekleniyor.

EKONOMİ THY ve İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor

UÇAKLARDA BOŞ KOLTUK YOK

Tatilin bitmesine bir gün kala dönen yolcular, uçaklarda neredeyse boş koltuk bulunmadığını dile getirdi. Son dakikada bilet bulmanın ise oldukça zor olduğu kaydedildi.



BİLAL EKŞİ: BAYRAM SONU REKORLAR KIRIYORUZ

Öte yandan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bayram sonu rekorlar kırıyoruz. Pazar günü, bin 394 sefer ve 210 bin üzeri yolcu sayısı ile pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

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