Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Sinan Oğan, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Mülteci karşıtı söylemleriyle ilgili konuşan Oğan, "Biz komşusu açken tok yatmayan ümmetten gelen bir milletiz. Ancak Suriye'de iki milyon askerlik çağı gelmiş kişinin Türkiye'de sahilde nargile içmesi beni rahatsız ediyor. Çoğu askerden kaçarak buraya geldi, çoğu askere alınırım korkusuyla oraya gitmiyor." dedi.

Meselenin sadece Suriye'den gelenler olmadığını ifade eden Oğan, "İsrail bayrağının üzerinde iki tane mavi hat var. Bu Nil ve Fırat arasındaki vadedilmiş topraklardır. İsrail'i Fırat'a kadar getirmek istiyorlar. Suriyelilerin boşalttığı evlerde şimdi PKK'lılar oturuyor. Biz bunu istemiyoruz. Onlar evlerine sahip çıksın ve PKKistan kurulmasın, onun ardından da İsrail devleti oraya gelmesin istiyoruz." açıklamasında bulundu.

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OYNAT 02:14 'Bayramda giden mültecileri geri almayın' diyen Sinan Oğan aynı konuda hükümeti suçladı Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Sinan Oğan, TVNET canlı yayınında mülteci karşıtlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçmişte iktidara 'Bayram için memleketlerine gezmeye giden Suriyeliler geri alınmasın.' çağrısında bulunan Oğan, şimdi memleketine gidemeyen mülteciler için hükümeti suçladı. Oğan, 'Sığınmacılar evine dönemiyor, neden? Biz bunu yasakladık.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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MÜLTECİ ÇELİŞKİSİ

Geçmişte iktidara "Bayram için memleketlerine gezmeye giden Suriyeliler geri alınmasın." çağrısında bulunan Oğan, şimdi memleketine gidemeyen mülteciler için hükümeti suçlayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sığınmacılar evine dönemiyor, neden? Biz bunu yasakladık. Sayın Süleyman Soylu 'Bayramda sığınmacılar evine gidemez, yasak' dedi. Giderse geri dönemeyecekler. Türkiye'ye sığınmacıların girişi kadar çıkışına engel olunmuyor.

Neden operasyon haberleri Van'dan değil de İzmir'den, Trakya'dan geliyor. Bırakın çıksınlar. Biraz da Yunanistan uğraşsın. Diyebilirsiniz ki 'Denize itiyorlar.' Bu bir gerçek. Türkiye'de 10 milyon sığınmacı var 10 milyondan 100 bini gitse bir şey olmaz."

Sinan Oğan'ın 2017 yılında attığı söz konusu paylaşımlardan biri.

Sığınmacıları Batı'ya gönderme projesini anlatan Oğan, yöntemini şu cümlelerle açıkladı:

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"Amerika'ya baskı yapacağız, Avrupa'ya baskı yapacağız, özgür dünyaya baskı yapacağız. Bu insanlar onların büyükelçilikleri önünde yatıp kalkacaklar. PKK'ya silahı kes diyecekler PKK'ya sen silah verdiğin için ben evime dönemiyorum diyecekler. Bakın o zaman, özgür dedikleri dünya nasıl bu meseleye dikkat çekecek, batı basınında bunlar çıkacak"

"Sığınmacılar için sınır kapıları açıldı" hatırlatması yapılan Oğan, "Tam açtık pandemiye denk geldi, Türkiye'ye yabancı devlet adamları geldiğinde, evi PKK'lılar tarafından işgal edilen insanları, neden o insanların Türkiye'ye geliş güzergahına çıkarıp ellerine biz evimize dönmek istiyoruz yazan pankartları vermiyoruz. Sınıra götürelim batılı gazetecileri getirelim, diyelim ki PKK'lılar burada, bu insanların, bu gariplerin evlerini işgal etti." ifadelerinde bulundu.

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"SIĞINMACI HASSASİYETİNE OYNAYACAĞIZ"

"Hedefimiz, Batı kamuoyu. Türkiye'de kamu diplomasisi Türk'ün Türk'e propagandası olarak algılanıyor. Biz, Batı kamuoyunun sığınmacılar konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz, o hassasiyete oynayacağız" diyerek sözlerine devam eden Oğan'a yanıt veren Karagöz şu ifadeleri kullandı:

"Hassasiyetten kastınız korkuysa, o hassasiyet, egenin sularında boğulalı çok uzun bir zaman oldu."

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