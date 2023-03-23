Sahura kalan süre00:00:00
Ramazan sayfası
|
Reklam
Reklam
Gündem

Bayrampaşa'da inşaat sahasına bitişik binada kayma meydana geldi

Bayrampaşa'da inşaat sahasına bitişik beş katlı bina, meydana gelen kaymadan dolayı tahliye edilerek mühürlendi. Olayın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle bina sakinleri oruçlarını dışarıda açtı.

22:31 . 23/03/2023 Perşembe
AA
Bayrampaşa'da inşaat sahasına bitişik binada kayma meydana geldi.

Bayrampaşa'da inşaat sahasına bitişik binada kayma meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Çaldıran Sokak'ta inşaat çalışması yapılan arazinin yanında bulunan 5 katlı binada kayma oldu.


İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binayı tahliye ederek mühürledi.


İnşaat firması yetkilileri, kamyonlarla getirdikleri toprağı inşaat sahasına doldurarak önlem alırken, bina sakinleri ile aralarında zaman zaman tartışma yaşandı.




Olayın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle bina sakinleri oruçlarını dışarıda açtı.


Apartman sakinleri, cumartesi yapılan kazı sırasında binanın yanındaki duvarın yıkıldığını, bugün de binanın kaydığını söylediler.


Yapılacak incelemenin ardından bina ve inşaat çalışmasıyla ilgili bir karar verileceği öğrenildi.



#Bayrampaşa
#İstinat Duvarı
#Apartman
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.