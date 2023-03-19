Hakkari'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü: Üç ev tahliye edildi

Hakkari merkez Pehlivan Mahallesi'nde, etkili olan sağanak sonrası, toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çöken istinat duvarının üst kısmında bulunan 3 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, belediye ekipleri, çökme tehlikesi bulunan evlerin kapılarını mühürledi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Orhan, yağışla birlikte istinat duvarının çöktüğünü belirterek, "Belediye ekipleri gelip burada inceleme yaptılar. Komşularımızın oturduğu evi boşaltılmasını istediler. Evler boşaltıldı. Bizim mahalledeki çoğu ev hala tehlike arz ediyor. Toprak kaymasının yaşandığı noktada beton istinat duvarı yapılması halinde, evlerimize tekrar döneceğiz. Yetkililerden isteğimiz, evlerimizin önündeki istinat duvarı yapsınlar" dedi.