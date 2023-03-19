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Hakkari'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü: Üç ev tahliye edildi

Hakkari'de, etkili olan yağışlar sonrası, yumuşayan zeminde toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarının çöktüğü bölgede tedbir amaçlı tahliye edilen üç evin kapısı mühürlendi.

20:30 . 19/03/2023 Pazar
DHA
Hakkari'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü.

Hakkari'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü.

Hakkari merkez Pehlivan Mahallesi'nde, etkili olan sağanak sonrası, toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çöken istinat duvarının üst kısmında bulunan 3 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, belediye ekipleri, çökme tehlikesi bulunan evlerin kapılarını mühürledi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Orhan, yağışla birlikte istinat duvarının çöktüğünü belirterek, "Belediye ekipleri gelip burada inceleme yaptılar. Komşularımızın oturduğu evi boşaltılmasını istediler. Evler boşaltıldı. Bizim mahalledeki çoğu ev hala tehlike arz ediyor. Toprak kaymasının yaşandığı noktada beton istinat duvarı yapılması halinde, evlerimize tekrar döneceğiz. Yetkililerden isteğimiz, evlerimizin önündeki istinat duvarı yapsınlar" dedi.



#Hakkari
#Toprak Kayması
#Tahliye
1 saat önce
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