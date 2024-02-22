BBP Genel Başkanı Destici Hamas heyetiyle görüştü: Gazze Filistinlilerin toprağı olarak kalacak

"Uluslararası mahkemede İsrail'in soykırımla yargılanıyor olması büyük bir mesafe. Çünkü İsrail orada soykırım yapıyor. Türkiye de uluslararası mahkemede soykırımla yargılanması için gerekli tüm adımları attı. Birleşmiş Milletler'in üyelerinin çoğunluğu İsrail'e yaptırım ve kalıcı ateşkes istiyor, lakin Amerika'nın vetosuyla karşılaşıyor. Biz hem Büyük Birlik Partisi olarak hem Türkiye olarak Amerika'nın bu tavrından dolayı Gazze'deki katliamlardan birinci derecede sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Dualarımız Filistin'le. İnşallah bu günlerin sonu aydınlık olacak, Gazze de Filistin de Filistinlilerin toprağı ve vatanı olarak kalacaktır."