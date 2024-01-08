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BBP Genel Başkanı Destici'den Murat Kurum'a destek: İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz." dedi. Destici, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız sayın Murat Kurum olmak üzere diğer büyükşehir belediye başkan adaylarını adaylarının arayarak hayırlı olsun dileklerimi ilettim." ifadelerini kullandı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:09 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:53 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mustafa Destici - Murat Kurum
Mustafa Destici - Murat Kurum

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 2023 yılı Değerlendirme Toplantısı'' düzenledi.

"Biz İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz"

"Biz İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz. Murat Kurum'a hayırlı olsun diyorum"
diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerle ilgili değerlendirmesi de, tabi Cumhur İttifakımız genel seçimlerdeki birliğini, gücünü koruyarak seçimlere katılma noktasına bir çalışma yürütmektedir. AK Parti ile MHP arasındaki görüşmeler neredeyse tamamlanmış ve uzlaşıyla görüş birliğiyle sonuçlanmıştır. Diğer bizimle yani Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, diğer partilerimizle olan görüşmelerde de devam etmektedir. İnşallah bizim yine amacımız gayemiz tabii mutlaka ayrı gireceğimiz yerler olacaktır, birlikte seçime gireceğimiz yerler olacaktır. Bunlar il de olacaktır, ilçe de olacaktır. Ama genel çerçevede yani esas fotoğrafta elbette ki işbirliği içerisinde seçime girilecektir. Bu işbirliği genel seçimlerde ve cumhurbaşkanı seçimlerinde olduğu gibi, yerel seçimlerden de başarı ile çıkılacaktır."

"Murat Kurum'u arayarak hayırlı olsun dileklerimi ilettim"

Destici, "
Dün İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız bazı büyükşehir ve il belediye başkanı adaylarını açıkladı. Ben hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız sayın Murat Kurum olmak üzere diğer büyükşehir belediye başkan adaylarını adaylarını arayarak hayırlı olsun dileklerimi de kendilerine ilettim.
" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 26 ildeki adaylarını açıkladı: İstanbul muradına kavuşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 26 ildeki adaylarını açıkladı: İstanbul muradına kavuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, AK Parti’de aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11'i büyükşehir 26 belediye başkanı adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz. İstanbul muradına kavuşacak" dedi. Erdoğan, "Bu millet, İstiklal Marşı'na dahi Kelime-i Tevhidi ilmek ilmek işlemiş aziz bir millettir. Bugün de İslam'ın nüvesini teşkil eden Kelime-i Tevhid'i bilemeyecek kadar cehalet, nefret ve gaflet çukurunda boğuluyorlar." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu duyurdu.

#Mustafa Destici
#Murat Kurum
#BBP
#AK Parti
#Cumhur İttifakı
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