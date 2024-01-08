BBP Genel Başkanı Destici'den Murat Kurum'a destek: İstanbul'da aday göstermeme eğilimindeyiz

"Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerle ilgili değerlendirmesi de, tabi Cumhur İttifakımız genel seçimlerdeki birliğini, gücünü koruyarak seçimlere katılma noktasına bir çalışma yürütmektedir. AK Parti ile MHP arasındaki görüşmeler neredeyse tamamlanmış ve uzlaşıyla görüş birliğiyle sonuçlanmıştır. Diğer bizimle yani Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, diğer partilerimizle olan görüşmelerde de devam etmektedir. İnşallah bizim yine amacımız gayemiz tabii mutlaka ayrı gireceğimiz yerler olacaktır, birlikte seçime gireceğimiz yerler olacaktır. Bunlar il de olacaktır, ilçe de olacaktır. Ama genel çerçevede yani esas fotoğrafta elbette ki işbirliği içerisinde seçime girilecektir. Bu işbirliği genel seçimlerde ve cumhurbaşkanı seçimlerinde olduğu gibi, yerel seçimlerden de başarı ile çıkılacaktır."