Gündem BBP Genel Başkanı Destici Yapılması planlanan tüm harekatları sonuna kadar destekliyoruz
POLİTİKA

BBP Genel Başkanı Destici: Yapılması planlanan tüm harekatları sonuna kadar destekliyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarını, şartsız, amasız, bütün varlığımızla destekledik ve bizim dışımızdaki kesimlerin, ülkemizin gerçekleştirdiği harekatlara olan desteğini de bir vatanseverlik ölçeği olarak gördük. Yapılması planlanan tüm harekâtları da sonuna kadar destekliyor, bir zaruret olarak görüyoruz. İnanıyorum ki, hazırlıklar yapıldıktan sonra bu harekât en kısa zamanda başlayacak Tel Rıfat’tan Kamışlı’ya kadar Suriye’nin kuzeyinin tamamı olmak üzere bütün bu bölge teröristlerden arındırılacak” dedi.

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Haber Merkezi DHA
BBP Genel Başkanı Destici: Yapılması planlanan tüm harekatları sonuna kadar destekliyoruz
Mustafa Destici


BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, Türkiye’nin terörün tüm unsurlarına karşı terörle mücadelesinin topyekün devam ettiğini söyledi. Şu anda sınırlar içerisinde teröristlere karşı verilen mücadelede büyük başarıların elde edildiğini belirten Destici, “Terörist sayısı minimize edildi. Bugün ülkemizin her tarafında daha önce hendekler kazılan ve kendilerince birtakım bölgeler olarak ilan edilen yerlerde huzur, barış, güvenlik var; bütün vatandaşlarımızın güven içinde özgürce yaşadığı bir ortam var. Bugün Diyarbakır’a, Şırnak’a gittiğimizde bunu görüyoruz. Her noktada görüyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin, kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi her daim mansur ve muzaffer eylesin” diye konuştu.

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"BU BÖLGE TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILACAK"

Destici, "Türkiye’nin güneyinde, Türkiye’yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğini ifade ederek, “Irak ve Suriye’de, devlet otoritesinin söz konusu bölgeye hâkim olamaması ve oluşturulmuş bu otorite boşluğunun, terör örgütlerinin yaşam alanı haline dönüştürülmesi nedeniyle, Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullanarak, kendisine saldıran terör örgütlerine karşı halkını ve sınırlarını savunuyor. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatlarını, şartsız, amasız, bütün varlığımızla destekledik ve bizim dışımızdaki kesimlerin, ülkemizin gerçekleştirdiği harekatlara olan desteğini de bir vatanseverlik ölçeği olarak gördük. Yapılması planlanan tüm harekâtları da sonuna kadar destekliyor, bir zaruret olarak görüyoruz. İnanıyorum ki, hazırlıklar yapıldıktan sonra bu harekât en kısa zamanda başlayacak Tel Rıfat’tan Kamışlı’ya kadar Suriye’nin kuzeyinin tamamı olmak üzere bütün bu bölge teröristlerden arındırılacak. Şu anda Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların önemli bir kısmı da teröristlerden arındırılan bölgelere yerleştirilecektir” dedi.


‘VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUNLAR’

Destici, halkın ekonomi noktasında özellikle gıda ve enflasyondaki yükseliş karşısında zorluk yaşadıklarını gördüklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

  • "Son 10 ayda 70’ten fazla vilayete gittim. Hemen hemen her gün vatandaşımızın içindeyiz. Vatandaşımızın sıkıntılarını biliyoruz. Elbette ki hükümet bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor. Dünyada bir kriz yaşanıyor. Ama Türkiye’de özellikle geliri düşük kesimlerin bu krizden daha fazla etkilenmemesi en azından normal hayatına devam edebilmesi noktasında atılması gereken adımlar, alınması gereken tedbirler noktasında Büyük Birlik Partisi olarak hep yapıcı, yol gösterici bir siyaset izledik. Bundan sonra da izleyeceğiz. Bu konuda vatandaşımızın her kesiminden bize gelen talepleri kamuoyuyla, mecliste milletvekilleri ile ve elbette ki hükümette de ilgilileri ile paylaştık. Pek çoğunda sonuç aldık. İnşallah pek çoğunda da sonuç almaya yakın olduğumuzu ifade ediyorum. Yapılan çalışmalar neticesinde düşük maaş alan emeklilerimize ayrıcalıklı bir artış yapılacak. Tahmin ediyorum 500 ile bin TL arasında bir rakam. Onun üzerine de normal emeklilerimize yapılan oranda bir zam daha yapılarak düşük maaş alan emeklilerimizde rahatlatılacak. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ile ilgili, bu konuda mağduriyetlerinim giderilmesini isteyen vatandaşlarımızda müsterih olsunlar. Onlarla ilgili çalışmalarda sürdürülüyor. Önümüzdeki yıl başı gibi EYT’lilere de vatandaşlarımıza güzel bir müjde verileceğine de ben inanıyorum. Mağdur kesimlerin mağduriyetinin giderilmesi, zorluk yaşayan kesimlerin rahatlatılması, düşük maaş alan kesimlerin maaşlarının yükseltilmesi noktasında yapılan bütün çalışmaları da destekliyoruz."

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