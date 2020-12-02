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Gündem Bebek arabasından gelen garip sesin kaynağını gören şoke oldu Pazarda kazla gezintiye çıktı
TOKAT

Bebek arabasından gelen garip sesin kaynağını gören şoke oldu: Pazarda kazla gezintiye çıktı

Tokat'ta çarşamba pazarında alışveriş yapanlar bebek arabasından gelen sesi duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Daha sonra bebek arabasında kaz olduğunu görenlerin şaşkınlıkları ikiye katlandı.

Haber Merkezi İHA
Yaşlı kadının bebek arabasında kaz gezdirdiğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Yaşlı kadının bebek arabasında kaz gezdirdiğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Tokat'ta çarşamba pazarında alış veriş yapanlar bebek arabasından gelen sesle şaşkınlıkları ikiye katlandı. Kaz sesini duyanlar önce şaşırdı, sonra bebek arabasında kazı görünce gülümsemekten kendini almadı. Bebek arabasında taşınan kaz ise sakin bir şekilde yolculuk boyunca çevresini gözledi.

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Gezdirmeye çıkarmış

63 yaşındaki ev hanımı Nurten Yıldırım (63), köylerinde kesmeye aldıkları kazı kolay taşımak için de bebek arabasına koyduklarının söyledi. Kazı bebek arabasında gezdirdiğini ifade eden Yıldırım, “Götürmeyeceğim için daha rahat olduğu için bebek arabasına koydum” diye konuştu. Pazar yerine alışverişe çıkanlar da gördükleri manzara ile şaşırdıklarını kaydetti.

  • Renkli görüntülerin yaşandığı yolculuktan kısa bir süre sonra sıkılan kaz bebek arabasından dışarı atladı. Kaz, yoluna kucakta devam etti.

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