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Hayat Evinde 480 kedi ve 12 köpekle yaşıyor İnsanlardan daha iyi iletişim kuruyorum
AKTÜEL

Evinde 480 kedi ve 12 köpekle yaşıyor: İnsanlardan daha iyi iletişim kuruyorum

Umman’ın beşkenti Masket’ta yaşayan Maryam al-Balushi adlı kadın evini yarıma muhtaç olan kedi ve köpeklere açtı. A-Balushi, şu anda evinde 480 kedi ve 12 köpek ile birlikte yaşadığını ve onlarla insanlardan daha yakın bağ kurabildiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Balushi, hayvanlar sayesinde depresyonu yendiğini söyledi.
Balushi, hayvanlar sayesinde depresyonu yendiğini söyledi.

Umman’ın başkenti Maskat’ta yaşayan Maryam al-Balushi adlı kadın, evinde 480 kedi ve 12 köpek ile birlikte yaşıyor. Al-Balushi, hayvanları insanlardan daha vefalı bulduğu için onlarla ilgilendiğini söyledi.

"Hayvanlar insanlardan daha vefalı"

Balushi, “Hayvanları, özellikle de kedi ve köpekleri, insanlardan daha inançlı buluyorum. Onlar bu nedenle çoğumuzdan daha çok vicdan sahibi vefalı” ifadelerini kullandı.

  • Bununla birlikte bir çocuk annesi olan 51 yaşındaki emekli memur, 2008 yılında bir İran kedisini sahiplenene kadar hep hayvanlardan çekindiğini, ancak sonra onlardan vazgeçemediğini aktardı:

25 metrekarelik evde 130 kediyle yaşıyor
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25 metrekarelik evde 130 kediyle yaşıyor

"Onlar hayatımın en büyük amaçlarında biri"

“Birçok anne gibi ben de hijyen açısından ve oğluma zarar verebileceği konusunda endişeliydim. Ancak, böyle olmadı. İki yıl sonra da başka bir kedi sahiplendik. Ardından onlar hayatımın en büyük amaçlarında biri haline geldi. Daha sonra evimizde baktığımız kedi sayısı 400’ü aştı.”

Evinde 80 kedi ile yaşıyor
HAYAT
Evinde 80 kedi ile yaşıyor
  • Öte yandan, Balushi bir süre sonra komşularının tepkisiyle karşılaştığını ve bu yüzden 2014 yılında kiracı olarak oturduğu evi satın aldığını ifade etti.

Evini kafeslere böldü

Hayvanlara bakmak için evini küçük kafeslere böldüğünün aktaran Balushi, 17’si kör olan hayvanların konforlu bir şekilde bakılabilmesi için kafelere ve yatakları 7 bin 800 dolar (yakşalık 62 bin Türk Lirası) harcadığını açıkladı.

Balushi, ayrıca hayvanların onu depresyonu yenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.
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