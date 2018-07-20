Gündem Bedelli askerlikte öğrenciler için yeni uygulama
POLİTİKA

Bedelli askerlikte öğrenciler için yeni uygulama

Meclis'e sunulan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor. Bedelli askerlikte ayrıca farklı celp dönemleri ve yurtdışı başvurularında uzaktan eğitim de dikkat çeken bir diğer uygulama olacak. Bir diğer konu ise askerlik kararı aldıranların uygulamadan yararlanıp yararlanamayacağı. Karar aldıranların gözü kulağı Meclis'ten gelecek haberde.

Haber Merkezi Diğer
Bedelli askerlik için gözler Meclis'te
Bedelli askerlik için gözler Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) haftaya geçerek yasalaşması beklenen bedelli askerlikten yararlanmak için başvuranların sayısının öncekilere oranla çok daha fazla olacağı belirtiliyor. Bedelli askerlik için başvuranların temel eğitimleri daha önce sadece Burdur’daki askeri birlikte veriliyordu.

FARKLI CELP DÖNEMLERİ İLE YIĞILMALAR ÖNLENECEK

Yeni düzenlemeden yararlanacakların sayısının fazla olabileceği göz önünde bulundurularak 28 günlük temel eğitimlerin farklı illerde de verilebileceği bildirildi. Hürriyet'te yer alan habere göre; AK Parti kaynakları, Milli Savunma Bakanlığı’nın uygulama yönetmeliğiyle netleşecek bu yeniliklerle, hem yığılmaların önleneceğini hem de uygulamadan yararlanmak isteyenlerin ikâmet ettikleri yerlere daha yakın birliklerde bu süreci geçirmelerinin sağlanmış olacağını söylediler. Aynı kaynaklar, “Ülkenin farklı yerlerinde birçok eğitim birliği var. Bakanlık ve Genelkurmay’ın uygun bulduğu birlikler bunun için görevlendirilebilir” dediler.

ÖĞRENCİLER İÇİN TATİL DÜZENLEMESİ

İlk kez uygulanacak yurtdışından başvuranların uzaktan eğitimiyle ilgili ayrıntılar da yine bakanlığın uygulama yönetmeliğiyle netlik kazanacak. Yine bedelliden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için de bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor. Bedelli teklifinin altında imzası bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hürriyet’e, öğrencilerin okullarındaki eğitim süreçlerinin etkilenmemesi için bu yönde bir uygulamaya gidilebileceğini belirterek, “Başvurular sırasında öğrenciler durumlarını belirteceklerdir. Öğrencilerden gelecek bu talepler de bakanlık tarafından mutlaka dikkate alınacak ve buna göre bir planlamaya gidilecektir” dedi. Çalışanlar için de öncekilerden farklı olarak temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılmaları uygulaması öngörüldü.

ASKERLİK İÇİN KARAR ALDIRANLARIN GÖZÜ ÖNERGELERDE

Askerlik kararı aldıranların uygulamadan yararlanıp yararlanamayacağı da tartışma konusu oldu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda pazartesi günü görüşmelerine başlanacak yasa teklifinde bu konuda bir düzenlemenin olmaması nedeniyle askerlik kararı aldırıp temmuz ayında birliklerine teslim olmaları gereken yükümlüler gözlerini Meclis’e dikti. AK Parti kaynakları, “Teklifte bu konuda bir düzenleme yok ama komisyon ya da genel kurul sürecinde konu gündeme gelebilir. Bu konudaki taleplere bağlı olarak verilecek önergeler doğrultusunda da bir düzenlemeye gidilebilir. Durumları uygun olanların bu imkândan yararlanmalarının önü açılabilir” bilgisini verdi.

28 günlük teorik eğitim
GÜNDEM
28 günlük teorik eğitim

Torba’da görüşmeler 23 Temmuz’da başlıyor
EKONOMİ
Torba’da görüşmeler 23 Temmuz’da başlıyor

28 gün eleştirisi

28 gün eleştirisi

​Bahçeli, bedelli askerlikteki 28 günlük eğitimi doğru bulmadı.
İşgalci İsrail yine saldırdı

İşgalci İsrail yine saldırdı

​İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 4 Filistinli şehit oldu.
Ndiaye geri döndü

Ndiaye geri döndü

Devre arasında Premier Lig'e gitmişti, geri döndü.
CHP'den kurultay resti

CHP'den kurultay resti

604 imzanın sunulması halinde kurultay yapılacağı açıklandı.
Bedellide önemli gelişme

Bedellide önemli gelişme

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması geldi.
Atını satan bile var

Atını satan bile var

Ücret açıklandı ikinci el ilan siteleri hareketlendi.
İstanbul'a gidemediler

İstanbul'a gidemediler

Tahran-İstanbul seferlerinde ilginç iptal.
Bayramda kapatılabilir

Bayramda kapatılabilir

​AVM yöneticileri valilik kararı öncesi bir araya geldi.

'İpek' tek değil

'İpek' tek değil

İngiltere, FETÖ'nün para trafiği için de önemli bir merkez.
Skandal karşılaştırma!

Skandal karşılaştırma!

Bir tarafta Nazi Almanya'sı bir tarafta Türkiye!
Arşivi ele geçirildi

Arşivi ele geçirildi

Adnan Oktar'ın arşivi Ümraniye'deki depodan çıktı.
Krizi bitiren mektup

Krizi bitiren mektup

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde 'normalleşme' adımı.
'Zillet ve utanç'

'Zillet ve utanç'

​Kudüs Müftüsü'nden İsrail'e sert çıkış.
Rekor bekleniyor

Rekor bekleniyor

​TİM Başkanı'ndan heyecanlandıran açıklama.
1948-2018 Hep aynı zulüm...

1948-2018 Hep aynı zulüm...

'Yahudi ulus devleti' kararı ne manaya geliyor?
Tümü mezun oldu

Tümü mezun oldu

​İzmir'de bin 978 uzman erbaşa görkemli tören.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.