​Torba’da görüşmeler 23 Temmuz’da başlıyor

Kanun teklifi Meclis’ten geçerse yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 2 bin avro ödeyip, Milli Savunma Bakanlığı’nca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak. Eczacı ve hemşireler dahil tüm sağlık çalışanlarına da yılda 60 gün yıpranma payı verilecek. Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek amacıyla yeni bir şirket de kurulacak.

SAĞLIKÇILARA EK ÖDEME

Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak. Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılacak.

Öte yandan yeni torba teklifte yasa dışı bahisler de unutulmadı. Torba teklife göre, yasa dışı alanlarda oynanan bahisler yasal zemine çekilecek. Bu amaçla, ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarılacak.

Yine en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olan kadın veya erkeklerden gerekli şartları taşıyanlar, muvazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj eğitimine başlatılacak. Deniz karakol uçaklarında görev yapan Taktik Koordine ve Seyrüsefer subaylarının yükümlülük süresi 2 yıl daha uzatılacak. 2020 yılı sonuna kadar Harp Okullarının 2, 3 ve 4. sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek.

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