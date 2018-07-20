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POLİTİKA

28 günlük teorik eğitim

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 28 günlük bedelli askerlikte verilecek eğitim için şunları söyledi: Bu eğitimi askeri eğitim olarak değil daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. Askeriye, toplumsal hayat, Türkiye’nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bostancı, 1 milyon 324 bin kişinin bedelli kapsamına girdiğini 400 bin başvuru beklediklerini ifade etti.
Bostancı, 1 milyon 324 bin kişinin bedelli kapsamına girdiğini 400 bin başvuru beklediklerini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni dönemdeki bedelli askerliğin öncekilerden farkının 28 gün askerlik eğitim olmaları olduğunu belirterek, "28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek" dedi. AK Parti Grup Başkanı Bostancı, söz konusu teklifin, tamamen terörle mücadele mantığı çerçevesinde, halkın huzuruna ve esenliğine katkı sağlayacak tarzda düşünülerek hazırlandığını anlattı.

Naci Bostancı

400 BİN BAŞVURU BEKLİYORUZ

Açıklamasında bedelli askerlik konusuna da değinen Bostancı, bunun çok önemli olduğuna belirtti. Bostancı, "Bu eğitimi askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. Çünkü, askeriyeyi, askerlikten uzak bir şekilde sadece para verilerek geçilen bir aşama olarak görmüyoruz” dedi. Bostancı, 1 milyon 324 bin kişinin bedelli kapsamına girdiğini 400 bin başvuru beklediklerini ifade etti.

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