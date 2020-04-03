Gündem Belediye Başkanı isyan etti Sokağa çıkmayın diye yalvarma derecesine geldik
EDİRNE

Belediye Başkanı isyan etti: Sokağa çıkmayın diye yalvarma derecesine geldik

Koronavirüs tedbirlerine rağmen, güzel havayı gören vatandaşların 'evde kal' çağrılarına uymadığını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Ne söyleyeceğimizi şaşırdık. Hava biraz güzel, herkes dışarıda. Sanki virüs yok gibi vatandaşımız dışarıda. Artık artık yalvarma derecesine geldik" dedi.

Haber Merkezi AA
Tüm uyarılara rağmen vatandaşlar evlerinde durmuyor.
Tüm uyarılara rağmen vatandaşlar evlerinde durmuyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, kalabalık cadde ve sokaklarda vatandaşları uyarıyor. Ekipleri sokağa çıkma nedenini sorduğu vatandaşlara, en kısa sürede evlerine gitmeleri uyarısı yapıyor. Zabıta ekipleri de banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlara sosyal mesafe konusunda bilgi veriyor.

Evde kal uygulaması yangınları bitirdi
GÜNDEM
Evde kal uygulaması yangınları bitirdi

Güzel havanın da etkisiyle bazı noktalarda yoğunluk oluştu. Polis ve belediye ekipleri bazı mahallelerde anonslar yaparak vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

"Ne olur evden çıkmayın"

Saraçlar Caddesi'nde incelemelerde bulunan Edirne Belediye Başkanı Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın güzel olması dolayısıyla vatandaşların dışarı çıktığını söyledi. Bu süreçte herkesin evde kalması gerektiğini vurgulayan Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

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  • "Ne söyleyeceğimizi şaşırdık açıkçası. Dün yağış vardı kimse yoktu dışarıda. Hava biraz güzel, herkes dışarıda. Sanki virüs yok gibi vatandaşımız dışarıda, anlamakta zorluk çekiyoruz. Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Ne olur evden çıkmayın. Ne olur artık yalvarma derecesine geldik, Allah aşkına. Çıkmayın evden. 'Bana bir şey olmaz.' demeyin." ifadelerini kullandı.
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