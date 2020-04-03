Belediye Başkanı isyan etti: Sokağa çıkmayın diye yalvarma derecesine geldik

Tüm uyarılara rağmen vatandaşlar evlerinde durmuyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, kalabalık cadde ve sokaklarda vatandaşları uyarıyor. Ekipleri sokağa çıkma nedenini sorduğu vatandaşlara, en kısa sürede evlerine gitmeleri uyarısı yapıyor. Zabıta ekipleri de banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlara sosyal mesafe konusunda bilgi veriyor.

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Güzel havanın da etkisiyle bazı noktalarda yoğunluk oluştu. Polis ve belediye ekipleri bazı mahallelerde anonslar yaparak vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

"Ne olur evden çıkmayın"

Saraçlar Caddesi'nde incelemelerde bulunan Edirne Belediye Başkanı Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın güzel olması dolayısıyla vatandaşların dışarı çıktığını söyledi. Bu süreçte herkesin evde kalması gerektiğini vurgulayan Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

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